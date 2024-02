Delgado respondió a críticas del Frente Amplio por inauguración del polo social de Casavalle: "Son un bajón" 

"La verdad me cuesta entender por qué les molesta tanto. Tengo la impresión que les molestó que lo haga este gobierno", dijo el precandidato blanco.

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado respondió este martes a las críticas de dirigentes del Frente Amplio por las circunstancias en que se inauguró el polo social Aparicio Saravia ubicado en Casavalle (Montevideo).

Varios legisladores y dirigentes opositores -e incluso algunos de la coalición- cuestionaron la decoración con globos blancos y celestes -mismos colores que la bandera del Partido Nacional- de la carpa donde se realizó la inauguración.

Otros, como el senador Sebastián Sabini, criticaron el clima de "fiesta" del acto: "No sé cuál sería el motivo del festejo, la gestión que prometió terminar con la situación de calle se va con un aumento vergonzoso, por si fuera poco aumentó la pobreza infantil y retiró al MIDES de los barrios. Además, le mintieron la gente ¿no iba ahí la sede?. Fracaso total", escribió en su cuenta de X.

"La verdad me cuesta entender por qué les molesta tanto. Tengo la impresión que les molestó que lo haga este gobierno. Se preguntarán por qué no lo hicieron ellos antes. Lo habíamos puesto en el programa de gobierno, nos habíamos comprometido con las localidades y las zonas del país que necesitaban muchos más y le acercamos el Estado a la gente. Cuando se oponen al Hospital del Cerro, cuando se oponen al centro de políticas sociales de Casavalle, cuando se oponen al traslado del barrio Kennedy, la verdad que son un bajón", dijo a la prensa Delgado desde Andresito, Flores, este martes.

El exsecretario de la Presidencia hizo foco en que no hubo dirigentes opositores en la inauguración de este lunes. "Tampoco fueron a la inauguración del Hospital del Cerro y mañana seguramente (les moleste) el realojo del asentamiento más grande del Uruguay, el Kennedy, de 375 familias por US$ 55 millones en Maldonado", enfatizó.

Consultado si le sorprendía la ausencia de dirigentes opositores en Casavalle el lunes, respondió: "Más que me sorprendió, me preocupó. Esa es la palabra. Como oposición fui muchas veces institucionalmente a cosas que hacía el Frente Amplio. En algunas las compartía, en otras no. Era mi deber como legislador, como presidente de una comisión, comparecer. Son esos reflejos institucionales pensando siempre en el beneficiario".