Delgado: si gana el “Sí” la Policía “va a quedar desnuda” y sintiendo “que la sociedad les dio la espalda”

"Los militantes tienen que salir a tocar todos los timbres. No le hablemos a la Ámsterdam ni a la Colombes. Vamos a hablarle a los que no van al estadio", dijo Delgado.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue el encargado de brindar el último discurso del acto de cierre de la coalición multicolor en Las Piedras de cara al referéndum del próximo domingo por 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

En una alocución de 20 minutos el jerarca llamó a los militantes a salir a hablar con los indecisos y sobre el contenido de la ley se centró casi exclusivamente en temas de seguridad pública.

“Los militantes tienen que salir a tocar todos los timbres. No le hablemos a la Ámsterdam ni a la Colombes. Vamos a hablarle a los que no van al estadio. A los que están menos informados y a los que están apabullados de información y desinformación”, dijo, en referencia a los indecisos. Según la última encuesta de Cifra presentada este martes en Telemundo, hay un 10% de la población que aún no definió su voto de cara al domingo.

En los 12 minutos que dedicó a hablar de seguridad, Delgado realizó varias referencias a la situación crítica en la que, según él, quedaría Uruguay si se deroga el articulado.

“Tengo que ser muy honesto. Quizá suene un poco duro. Tengo la sensación que si gana el 'Sí' el lunes 28 (de marzo) la Policía va a sentir que la sociedad le dio la espalda. Eso no lo vamos a permitir. No vamos a darle la espalda a la Policía Nacional”, enfatizó, ante el aplauso cerrado de los miles de asistentes.

Acto seguido, llamó a “no volver atrás”, y remarcó: “No solo volvemos a estar como antes en seguridad, volvemos a estar peor que antes. (Si gana el 'Sí') el lunes 28 la Policía queda desnuda. La LUC fue una buena noticia para la Policía y una mala noticia para los delincuentes”.

Por último, lanzó algunos dardos contra el Frente Amplio y el Pit-Cnt, principales impulsores del referéndum.

“Lamenté mucho que dirigentes del FA salieran a denunciar presuntos abusos policiales. El Ministerio del Interior salió a demostrar que no era cierto, que los procesados eran los otros, los delincuentes, y el sindicato policial dio una conferencia en el mismo sentido y respaldando lo dicho por el ministerio. Al sindicato policial que los tienen proscripto del Pit - Cnt y no los dejan hablar porque votan el 'No', eh”, manifestó.