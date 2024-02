Delgado sobre Antel Arena: "Se tiene que acatar" el fallo, pero "la Justicia no dijo que no había desprolijidades"

"Una cosa es la oportunidad y el mérito, y otra que haya delito", sostuvo.

"Habló la Justicia", respondió este viernes a Telemundo el precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado sobre el archivo de la denuncia por la construcción del Antel Arena, y agregó que "uno puede coincidir o discrepar con lo que dice".

Sin embargo, apuntó: "La Justicia no dijo que no había desprolijidades ni que no estuvo durante ocho años bajo reserva la información que no se pudo dar, que no hubo gastos que quizás no fueron adecuados. Una cosa es la oportunidad y el mérito, y otra que haya delito".

Sobre los fallos judiciales, dijo que "se pueden aplaudir o se pueden criticar". Más allá de esto indicó que "se tienen que acatar". "Yo si lo hago para un lado, lo hago para el otro", aseguró.

El gobierno busca mecanismos legales para recurrir el archivo de la denuncia por la construcción del Antel Arena, el proyecto que lideró en ese entonces Carolina Cosse. Luego de que este jueves la presidenta de Antel, Annabela Suburú, llamara al presidente Luis Lacalle Pou se decidió que Jurídica de la empresa estatal estudie el tema.

La denuncia la presentó tiempo atrás el directorio de la telefónica estatal, liderado en ese momento por Gabriel Gurméndez, actual precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado. El fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado no encontró pruebas de delitos cometidos por los funcionarios denunciados.

"Intentaron toda una operación política dirigida contra mí con el tema del Antel Arena", afirmó Cosse tras conocerse la noticia. La intendenta de Montevideo dijo que la denuncia penal se enmarcó en una "trayectoria de ataque sistemático contra" ella, y agregó: "Siempre he respetado a la Justicia y hoy archiva el caso".

La denuncia penal había sido presentada en noviembre de 2021 por presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena. Gustavo Bordes, quien encabezó el equipo de abogados de la empresa de telecomunicaciones, comentó en ese entonces que la decisión resultó luego de las auditorías que se habían hecho hecho en el correr de esos últimos meses. A su vez, entre los argumentos para hacer efectiva la denuncia, Bordes agregó el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

"El mismo hace referencia no solo a irregularidades e ilegalidades, sino que habrá que analizar la responsabilidad civil y penal de las personas involucradas", dijo el abogado en ese momento.

