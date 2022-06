Delgado sobre Nin Novoa: "La falta de actividad le ha puesto mucha creatividad"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, defendió la decisión del gobierno y dijo que se actuó con "soberanía".

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, defendió la decisión del gobierno de no dejar aterrizar el avión venezolano-iraní en tierras uruguayas. Uno de los que se mostró en contra de esta determinación fue el exvicepresidente y excanciller Rodolfo Nin Novoa, quien dijo el lunes que como la aeronave era "iraní y venían venezolanos, la paranoia de la derecha hizo que vieran espías y cosas raras”.

Delgado le contestó este martes al frenteamplista y dijo que "la falta de actividad le ha puesto mucha creatividad a Nin Novoa". "En este caso Uruguay, y lo reconocieron todos los partidos, actuó en el marco de la legalidad y de la soberanía",afirmó.

Dijo que entiende los reclamos del gobierno venezolano, pero agregó que existe una situación compleja alrededor de la aeronave. "Una tripulación que tiene muchas interrogantes, tal es así que hay un proceso judicial complicado en Argentina", expresó Delgado.

El gobierno de Paraguay afirmó que el piloto del avión venezolano-iraní, retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, es miembro de las fuerzas Quds; se trata de Gholamreza Ghasemi. No obstante, desde Argentina se dijo que no era la misma persona sino un homónimo. “Dicen que tiene el mismo nombre, capaz es un Juan Pérez del río de la Plata, habrá muchos con nombres parecidos, no lo sé”, dijo al respecto Nin Novoa.

“Cuando dicen que hay que desideologizar las relaciones exteriores, ¿por qué lo hicieron (en relación a la decisión tomada)? ¿Porque tienen temor a las sanciones de Estados Unidos?”, apuntó el exvicepresidente, y agregó: “Si hay algo que distinguió al Uruguay durante todo su tiempo, no desde ahora, es la independencia de criterio y la defensa de la soberanía. El caso de los puentes bloqueados o de Philip Morris son ejemplos de eso”.