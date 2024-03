Denuncia contra Orsi: "Quien tenga la audacia o el atrevimiento de insinuar que el partido pudiera estar acá, va a tener que probarlo", dijo Iturralde

Iturralde no cree que lo que esté haciendo Romina Celeste, que lidera una agrupación nacionalista, involucre al Partido Nacional.

El Partido Nacional no tiene que dar explicaciones vinculadas a la denuncia contra Yamandú Orsi, dijo el presidente del directorio, Pablo Iturralde. Agregó que Romina Celeste tiene derecho a hacer la denuncia, pero que no actuó en representación del partido.

Iturralde afirmó que lo que se denuncia son hechos privados, y que lo mejor es que esté en la Justicia. Dijo que si hay una manipulación la repudia, y que así lo transmitió en la conversación que mantuvo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Además, el presidente del directorio blanco rechazó emplazamientos que se ha hecho al Partido Nacional, para que se haga cargo de lo que hace y dice Romina Celeste.

"Un partido de 200 años no tiene que dar una explicación. No tenemos que estar explicando que nosotros no entramos en este camino, y quien tenga la audacia o el atrevimiento de insinuar que el partido pudiera estar acá, va a tener que probarlo", dijo.

"No vi que se hiciera algo en nombre de mi partido, no vi que se hiciera en nombre de ninguna agrupación del partido. Hay una persona que sí está afiliada al partido, que tiene una agrupación, que ha hecho una denuncia, y está en su derecho", comentó.

El miércoles de esta semana una trabajadora sexual trans denunció ante la Policía que Orsi la agredió en 2014, luego de contratar sus servicios. Esto había sido adelantando por Romina Celeste días antes a través de sus cuentas en redes sociales. Orsi -precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio y exintendente de Canelones- rechazó la acusación.