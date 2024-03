Denuncia de Casás a Olmos: Bergara adelantó que "no necesariamente" la decisión política va de la mano con la de la Justicia

El precandidato del Frente Amplio dijo que esperarán la resolución del Plenario del próximo sábado para hacer comentarios al respecto.

"Todavía no tenemos el dictamen, ha trascendido la orientación del fallo pero para nosotros lo importante es lo que va a resolver, a partir del asesoramiento del Tribunal de Conducta Política, el Plenario del Frente Amplio (FA), que va a ser el próximo sábado", dijo este martes en rueda de prensa el precandidato Mario Bergara. El también senador se refería al informe preliminar del Tribunal de Conducta Política de su partido que concluyó que no se comprobaron situaciones de acoso sexual sostenida en el tiempo de parte del diputado Gustavo Olmos con respecto a su suplente, Martina Casás.

Teniendo en cuenta esto, señaló que el espacio Fuerza Renovadora -que engloba a Marea Frenteamplista, el sector de Olmos y Casás- mantendrá "la tesitura" que definió, es decir, esperar a que el Tribunal asesore y el Plenario falle para emitir algún tipo de comentario. "Por lo tanto, no adelantamos nada ni manifestamos ninguna opinión hasta que eso quede resuelto", reafirmó.

Bergara recordó que "hay un tema por la vía judicial, por el lado del Ministerio de Trabajo y por el político". Y agregó: "Acá estamos analizando la evaluación del proceso en la órbita de la fuerza política y, en principio, ahí es donde nosotros hemos puesto el foco".

¿La decisión política no va vinculada a la de la Justicia? "No necesariamente. Cada cosa tiene sus procesos", respondió el precandidato.

Según el primer dictamen del Tribunal de Conducta Política del FA, el vínculo entre ambos era consensuado y se tomó como prueba chats presentados por Olmos. En entrevista con Telemundo este martes desde Quito (Ecuador), donde se encuentra estudiando, Casás lo contradijo: "Es casi hasta infantil presentar chats de cariño filio paternal como si fueran de deseo sexual".

Casás enfatiza que Olmos era "realmente como un padre" para ella y lo trataba de tal forma: "En los chats que él presenta digo 'te dejo un beso' y 'te mando un abrazo apretado'. Realmente le mandaba mensajes de cariño porque nunca pensé que me considerara un objeto sexual. Él presenta chats fuera de contexto. También podría haber presentado un chat donde yo le decía 'feliz día del padre', pero eso no lo presentó. Toma la evidencia que le sirve y no la que sostiene que teníamos una relación filial, paternal, de cariño".