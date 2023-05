Dermatólogos recomiendan darse baños cortos y usar crema hidratante para que el agua con más sodio no dañe la piel

Sostienen que se puede intercalar baños con agua embotellada en caso de personas con patologías en la piel, especialmente lactantes.

Dermatólogos recomiendan que las personas se den baños cortos y usen crema hidratante para que el aumento de salinidad en el agua de OSE no dañe la piel.

"Lo que aconsejamos es que sean baños cortos y usar crema hidratante para tener una barrera cutánea en mejor calidad que habitualmente no lo tenemos. Que el agua tenga más salinidad implica que se reseque más la piel", dijo a Telemundo la dermatóloga Sofía Nicoletti.

En ese sentido, sugieren cremas dermatológicas que no tengan "mucho colorante ni mucho perfume", que lo más neutral posible. "Las personas que de por sí lo hacen por su patología que lo sigan haciendo con más cumplimiento que antes", expresó. En el caso de las personas que no lo hacen recomiendan que tengan una especial precaución a la hora de bañarse.

La dermatóloga indicó que en pacientes que no tienen ninguna enfermedad dermatológica no han tenido ninguna consulta "por aumento de lesiones o aparición de patología cutánea específicamente por el agua salada". "En un principio las pieles sanas no tendrían ningún inconveniente", expresó.

Respecto a los lactantes que tengan una patología -sobre todo una dermatitis atópica con una piel muy seca- Nicoletti señaló que en ese caso les puede llegar arder la piel con el agua salada. "Lo que aconsejamos -si es posible- con agua embotellada, pero no como una regla para todos los lactantes. Eso es manejable y siempre consultando con dermatólogo o pediatra", agregó

Por otra parte, manifestó que "lo ideal" es usar un jabón syndet con un PH de acuerdo a la piel "para prevenir enfermedades o para tratar las que tenemos y con más razón hoy en día que sabemos que no contamos con el agua al 100%".