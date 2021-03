Desarticularon una fiesta con 500 personas en Sauce de Portezuelo

Tras varios intentos, las autoridades finalmente pudieron intervenir en una fiesta que venían investigando hace un tiempo.

Durante la madrugada de este sábado la Policía logró desarticular una fiesta que se llevaba adelante en una casa ubicada en el balneario Sauce de Portezuelo, a dos kilómetros de la Ruta Interbalnearia, en una zona muy apartada.

La fiesta había sido convocada a través de las redes sociales en más de una oportunidad. Los inspectores y la Policía habían concurrido en varias oportunidades, pero cuando llegaban la gente ya estaba dispersa y las luces y la música apagada.

En esta oportunidad cambiaron la estrategia y lograron llegar en plena fiesta, hecha en la vivienda propiedad de un matrimonio argentino compuesto por un reconocido politólogo y una conocida modelo. Quien asumió la responsabilidad por la fiesta es el hijo del matrimonio, que está instalado en Uruguay.

Se incautaron los equipos de música y muchas bebidas alcohólicas. La Policía constató que se vendían bebidas alcohólicas en el lugar, aunque no pudieron comprobar que se cobrara una entrada.

Mauricio Souza, coordinador del Cecoed de Maldonado, explicó cómo fue el operativo:

"Es una trabajo donde debe prevalecer la paciencia y la tranquilidad, ya que tienen informantes, tienen sus guías. Es un trabajo que se venía realizando hace días. Cuando nos avisan que se está realizando la fiesta se procede con todo el personal a preservar la prueba, y luego cuando teníamos todos los elementos, se procede al ingreso y detección. Ya veníamos trabajando, incluso yo he participado de varios operativos que concurríamos y no lográbamos el objetivo, tenían personas que trabajaban de campana, cuando detectaban vehículos no reconocidos por ellos, realizaban el apagado de las luces y la música"