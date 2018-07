Desde el año 2011 se atendieron unos 500 casos de mujeres que son víctimas de la trata de personas

Uruguay pasó a ser país de destino y el gobierno aprobó un Plan Nacional de Acción contra la Trata.

Uruguay fue país de origen y de tránsito de víctimas de trata de personas. Sin embargo esa realidad cambió y pasó también a ser país de destino. Sólo el año pasado el mides atendió 72 casos.

“Ser país de destino quiere decir que hay una parte de la migración que llega a Uruguay que está vinculada con red de tratas, pero no toda. Tenemos que ser abiertos a las migraciones. El 80% de los casos que atendemos vienen de República Dominicana”, dijo Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social. También hay víctimas que vinieron de Cuba y de Venezuela.

Este lunes, Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, el gobierno y organizaciones civiles firmaron un plan nacional de acción que busca ordenar la respuesta a estos casos.

“Ordena por ejemplo todo lo que tiene que tener Salud Pública para dar asistencia a una mujer en esta situación. No es posible que una mujer ingrese por los canales habituales, donde hay que sacar un número y esperar un tiempo. Necesitamos respuestas especializadas e inmediatas”, dijo Andrea Tuana, de la ONG El Paso.

El Parlamento aprobó hace poco una ley que atiende la situación de las víctimas de trata de personas. Establece que el consentimiento no es válido, que no pueden ser penalizadas por delitos cometidos durante el proceso de trata y que siempre deben ser atendidas, aunque no haya denuncia.