Desde "gesto mezquino" hasta "candidato sarasa" e "hipocresía": representantes del PN salieron en defensa de Lacalle tras cruce con Orsi

"Muy mezquino ese gesto de crear suspicacias tratando de vincular al gobierno con un narcotraficante", arremetió Lema.

En el marco de la Convención del Partido Nacional, los ministros Javier García y Martín Lema, además del senador Sebastián da Silva salieron en defensa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tras su cruce público con Yamandú Orsi.

"Expresiones públicas, repercusiones públicas", consideró Lema este sábado en rueda de prensa. "El gesto que tuvo el intendente de Canelones es un gesto mezquino y cobarde. Muy mezquino ese gesto de crear suspicacias tratando de vincular al gobierno con un narcotraficante. Eso es muy bajo", arremetió.

"El intendente de Canelones debería de pedir disculpas a la gente, a la ciudadanía. A mí no me queda claro qué pasa con Orsi, si Orsi se disfraza de moderado o si los radicales se lo llevan puesto", expresó el ministro.

"Errores podemos cometer todos, es de hombre pedir disculpas", aseguró, por su parte, el legislador nacionalista Da Silva. "Queda confirmado que es un candidato sarasa, de los que no bancan la toma y no saben pedir disculpas. Qué pensaba Orsi, que íbamos a admitir gratuitamente que nos tratara de mafiosos", se preguntó.

En tanto, García criticó que "cuando hay distancia todos son valientes, pero cuando se está mano a mano, dicen: 'ah, no, no me diga que baje un cambio'". Y cerró: "Un poco de hipocresía veo".