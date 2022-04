Desde hoy no aceptan tarjetas en estaciones de Maldonado; gremio dice que se plegarán más comerciantes y el supergás

"Con mucho pudor se han empezado a plegar más estaciones", dijo el dirigente Nicolás Pascaretta, que entiende que es "un cuco viejo" la posibilidad de que aumenten las rapiñas en estaciones.

Desde este lunes no aceptan tarjetas de débito y crédito en algunas de las 23 estaciones de nafta afiliadas a la organización Vendedores de Combustible de Maldonado (Vecoma).

La medida responde a los aranceles que les cobran por cada transacción, que corresponden a 1,25% más IVA para tarjetas de crédito y a 1,05% más IVA para las de débito. Al ser valores porcentuales y no un monto fijo, conforme incrementa el precio de los combustibles los sellos emisores de tarjetas recaudan más por el mismo servicio.

"Esta lucha es una lucha de hace muchos años, que es el tema de los aranceles y las altas cargas, que es como una canilla perdiendo agua. Hay que cerrarla de alguna manera porque así no se puede seguir trabajando", expresó el rueda de prensa Nicolás Pascaretta, vocero de Vecoma.

El empresario indicó que algunos comercios de Maldonado no se plegarán, como la Ancap de Aiguá.

Sin embargo, aseguró que en otros departamentos están comenzando a plegarse a la medida y que también la están evaluando los gremios que reparten supergás, entre ellos la Asociación de Distribuidores de Supergás y la Asociación de Fleteros del Gas (Aflegás).

Según Pascaretta, cinco puestos en San José ya comenzaron a aceptar únicamente efectivo para la compra de las garrafas.

"Con mucho pudor se han empezado a plegar más estaciones. Nos han pedido reserva pero pienso que esto empieza a tomar un poco más de fuerza. No se precisa ser muy ingenioso: hay que sacar una lapicera, una calculadora, un poco de papel y sacar la cuenta de lo que se están llevando los bancos", comentó.

El empresario definió la situación como una "jauría de cazar en el zoológico".

¿Qué pasará con la seguridad en las estaciones? Pascaretta opinó que la posibilidad de que aumenten las rapiñas "es un cuco viejo".

"Se está alborotando el avispero por AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay). Yo no le veo un peligro. Los robos son modas, como fue de moda volar cajeros, como fue de moda robar Abitab, como fue de moda robar farmacias y como fue de moda robar estaciones", dijo.

"Ahora por suerte no está, pero además estamos más preparados. Yo no le tengo miedo al efectivo. Los pisteros tienen orden de agarrar el billete y llevarlo al cajero. Después de que está adentro, que se haga cargo la empresa que transporta los valores, ya no es un problema nuestro", agregó.