"Desgraciadamente vamos camino a eso, nos están empujando": Un Solo Uruguay continúa analizando conformar un partido político

El movimiento vinculado al campo Un Solo Uruguay se reunió este sábado en Montevideo para el encuentro mensual de sus delegados departamentales. En ese marco, el dirigente Julián Cabrera dijo a Telemundo que la posibilidad de convertirse en un partido político todavía está sobre la mesa porque la clase política “los está empujando” a ello.

“Desgraciadamente vamos camino a eso, nos están empujando. Lo vamos estirando porque ninguno queremos serlo”, afirmó Cabrera.

A mediados de junio, el propio Cabrera había dicho a Telemundo que “los más, entre comillas, figurines de Un Solo Uruguay” no querían “saber nada con política”. Esa situación, explicó este sábado Cabrera, sigue igual, pero la realidad los está “empujando” a cambiar el rumbo de su movimiento.

“Todos creemos en el republicanismo. Creemos en un sistema democrático y tal vez tengamos que entrar porque no somos escuchados. La clase política nos escucha, pero llega hasta ahí, después nadie va a dejar de tratar de buscar el acomodadito para el amigo del sector, su ventajita. En este país debe haber más de 50.000 personas que cobran un sueldo por no hacer nada. Hay muchos políticos, muchos cargos políticos de confianza… y así funciona el Estado, con una clase ociosa asalariada. Y también está la sindical: el presidente de un partido político hace 20 años que no va a trabajar y cobra un sueldo que se lo pagamos todos. Es un país que no está muy bueno así”, afirmó Cabrera.

Por otra parte, consultado sobre los temas centrales del encuentro de este sábado, Cabrera explicó: “O somos muy poco creativos o el país ha cambiado muy poco en los temas importantes. Sigue siendo todo el tema costo país; un Estado gordo, pesado, ineficiente; y una clase política que parece no animarse a hacer cambios en su fundamento y funcionamiento”.

En ese sentido, Cabrera afirmó que la clase política no los escucha con intenciones de actuar y que, además, los temas políticos se centran en cuestiones que, para ellos, no son prioritarias.

“Buscamos cómo lograr hacer carne en el gobierno y en la oposición de que se den un mínimo más de seriedad. Hace dos semanas que estamos con las ollas populares y con Astesiano, cuando tenemos un país con índice alto de desocupación, de vulnerabilidad alimentaria, donde en el interior tenemos cada día tenemos menos productores rurales en la tierra, donde tenemos el 50% de la tierra extranjerizada y concentrada. Nos parece que lo que hay es una gran falta de seriedad de los políticos, de encarar los temas con una mirada de gobernantes y no haciendo calentamiento para las próximas elecciones”, afirmó Cabrera.

“De arranque se tomaron nuestros discursos en la campaña electoral, pero en la realidad vemos que todo cambia para que no cambie nada. Por ejemplo, lo que pasó con los combustibles. Creemos que las cosas importantes no han cambiado para nada. Sus cabecitas están como en una continua campaña electoral”, dijo el dirigente de Un Solo Uruguay.

“Se habló de que se iba a achicar el costo del Estado y en plena pandemia se hizo una oficina de género en cada uno de los ministerios. No es que estemos ninguneando el tema género, pero fue un dislate en los momentos económicos que se vivían. Y la propuesta que viene desde la oposición es endeudamiento, y es una desfachatez. Porque hay plata tirada por parte del Estado”, agregó Cabrera.

En tanto, consultado sobre su vínculo con el actual gobierno, Cabrera dijo que no existe tal cosa. “No hemos sido tratados ni bien ni mal porque no hemos sido tratados. No nos deben nada, pero creemos que nos habíamos ganado un lugar de respeto por la seriedad con lo que hemos hecho nuestros planteos. Cada vez que ha habido una propuesta ha habido una propuesta. No somos peligro para nadie, no despertamos el interés de ser atendidos”, concluyó.