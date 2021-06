"Desidia y poco apego", dijo Andrade sobre auditoría de Gas Sayago "que después no es auditoría"

Sobre el planteo de Astori, el senador indicó que “parece poco sensato no incorporar que todos los partidos votaron a favor del intento de la regasificadora”.

"Invertir US$ 300.000 en una auditoría, que después no es auditoría, que confunde confunde 'piano' con 'Pianc', y que después de hecha la auditoría, dice que no tuvo acceso a los documentos para auditar… bueno, 'desidia y poco apego'".

El senador comunista Óscar Andrade se refirió así a la auditoría del proyecto de Gas Sayago –a cargo de la consultora PriceWaterhouseCoopers y solicitada por el directorio de UTE– que según el exvicepresidente Raúl Sendic incluyó por error el rubro "clases de piano". En su lugar debió ir "membresía Pianc", según Sendic, que es la sigla en inglés de la Asociación Mundial de Infraestructura de Transporte Acuático.

En diálogo con Telemundo, el legislador retomó la frase "desidia y poco apego", acuñada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, cuando el gobierno presentó los informes de las auditorías sobre las pasadas administraciones del Frente Amplio.

"Poco sensato" cómo se plantó Astori

Por otra parte, Andrade se desmarcó de las declaraciones del exvicepresidente y actual senador Danilo Astori sobre el proyecto de Gas Sayago. Entre otras cosas, el líder de Asamblea Uruguay dijo que "la regasificadora fue un error grande, importante".

“Parece poco sensato no incorporar que todos los partidos votaron a favor del intento de la regasificadora”, apuntó Andrade.

"Creo que lo primero que hay que rescatar es que el proyecto de la regasificadora es un acuerdo de todo el sistema político, es un acuerdo de la multipartidaria en medio de un acuerdo más general de transformación de la matriz energética", precisó.

Según el exdirigente sindical, ese acuerdo permitió incorporar parques eólicos al país y generar una conexión energética con Brasil. “En general fue ampliamente exitoso”, dijo. “Dentro de este componente general hay uno que se frustró, que es la regasificadora. La razón por la que se frustra es porque la empresa que la tenía que financiar se funde”, agregó.

Luego, el senador reconoció: “Es probable que el planteo que hace Danilo sea correcto, de que se podría haber generado una condición de suspensión antes del proyecto, cuando estuvo la negociación con Shell”.

“¿Cuál fue la experiencia anterior con respecto al gas? Porque parece que nos olvidáramos, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia del Gasoducto Cruz del Sur. Eso sí dejó un clavo de más de US$ 200 millones sin nada del otro lado”, defendió.

Por eso, cuando fue consultado por las declaraciones de Astori, Andrade concluyó: “No parece la mejor práctica política acompañar la necesidad de trabajar en el sentido de un ensanchamiento que es imprescindible, repito, para pensar a mediano y largo plazo el desarrollo productivo, y después hacerte el desentendido, el que no tenés nada que ver”.