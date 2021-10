Detuvieron al exbanquero José Peirano Basso para extraditarlo a Paraguay

Se lo acusa de un delito similar al que se lo condenó en Uruguay por la quiebra del Banco de Montevideo y el perjuicio a los ahorristas.

El banquero José Peirano Basso fue detenido este lunes y permanece en la sede de Interpol en Montevideo a la espera de ser extraditado a Paraguay.

La justicia de ese país lo investiga por la presunta quiebra fraudulenta del Banco Alemán, propiedad de la familia Peirano. Se lo acusa por la desaparacion de depositos de clientes del banco paraguayo. Se trata de un delito similar por el que fue condenado en Uruguay por la quiebra del Banco de Montevideo y el perjuicio a los ahorristas.

La causa ingresó a Uruguay en 2003, pero el exbanquero no pudo ser detenido hasta ahora porque cumplía con su condena en el país. Este lunes fue detenido con orden de la jueza Ana de Salterain.

Telemundo habló con Pablo Donangelo, abogado de Peirano Basso, que contó que mañana presentará un documento para consultar a la Justicia paraguaya si todavía les interesa que el exbanquero sea extraditado.

La extradición fue aprobada en 2010 por la Justicia uruguaya, pero, según explicó Donangelo, la situación ha cambiado. Entre 2010 y la fecha se han ejecutado una serie de fondos que estaban puestos en garantía de los depósitos de los ahorristas del Banco Alemán, por lo que se fue saldando la deuda.

Otro punto que deberá analizarse es si Peirano Basso permanece detenido o no hasta que se resuelva su extradición. Donangelo recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó su larga prisión preventiva en Uruguay. Tras varios años preso de forma preventiva, los hermanos Dante, Jorge y José Peirano Basso fueron liberados hasta la condena. El abogado espera que con este antecedente no se vuelva a aplicar una prisión preventiva mientras no está resuelta la extradición.