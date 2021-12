Di Candia le respondió a Raffo: "Para jugar a intendenta hay que informarse mejor, o no mentir"

Ante contrapropuesta de Carolina Cosse, la economista sostuvo que "no se puede improvisar en un tema tan serio como el saneamiento" y que "hay que darle más garantías a los más vulnerables".

El exintendente de Montevideo Christian di Candia le respondió a la presidenta departamental del Partido Nacional en la capital, Laura Raffo, candidata de la coalición multicolor en las pasadas elecciones departamentales. "Para jugar a intendenta hay que informarse mejor, o no mentir", escribió el dirigente de Magnolia este jueves en Twitter.

Horas antes, Raffo había anunciado que los ediles de su partido no habían resuelto una postura sobre la propuesta de la intendenta Carolina Cosse para hacer obras de saneamiento en tres barrios de la capital con recursos municipales, sin tocar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ante propuesta de Carolina Cosse, el Partido Nacional seguirá coordinando con los ediles multicolores y no resolvió postura. Raffo: "No es que no nos interese la limpieza de Montevideo, nos parece muy relevante. Pero no a costa del saneamiento de la población más vulnerable" pic.twitter.com/qSvZYLVZTo — Telemundo (@TelemundoUY) December 30, 2021

La economista blanca anunció que seguirían coordinando con los ediles multicolores, y aseguró: "No es que no nos interese la limpieza de Montevideo, nos parece muy relevante. Pero no a costa del saneamiento de la población más vulnerable".

En diálogo con Subrayado, además dijo que "no se puede improvisar en un tema tan serio como el saneamiento" y que "hay que darle más garantías a los más vulnerables".

Ante estas declaraciones, Di Candia retrucó: "Pero Laura, Montevideo es la ciudad con más saneamiento del país y de América. Además de ser la única que lo paga con fondos propios, pues al resto se lo paga OSE. Ah, el plan de saneamiento está previsto hasta 2050. Para jugar a Intendenta hay que informarse mejor, o no mentir".