Día Nacional de Lucha contra el VIH: "Hemos retomado los niveles de testeos y los casos siguen en descenso", destacó Satdjian

"Una persona con VIH con una correcta adhesión al tratamiento de antirretroviral no contagia a su pareja ni a su hijo, en el caso de las madres, y tampoco muere cuando está en tratamiento. Eso es muy importante", agregó.

El próximo sábado 29 de julio se conmemora en Uruguay el Día Nacional de Lucha contra el VIH. En este marco, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó cifras sobre esta enfermedad y destacó que el país logró eliminar la transmisión de madre a hijo.

El subsecretario de Salud Pública, Luis Satdjian, subrayó también que en 2022 se incrementó el número de testeos con respecto a 2021. "Pasamos de 300.000 test a más de 550.000. Se han detectado 867 casos; venimos descendiendo si uno mira la evolución en los últimos cuatro o cinco años", expresó.

"Tenemos un año (2021) que fue excepcional; hemos retomado los niveles de testeos y los casos en nuestro país siguen en descenso, lo cual es algo muy positivo. Y siguen en aumento la cantidad de personas en tratamiento y que llegan a una situación del VIH indetectable", sostuvo.

En este sentido, el jerarca recordó que "la correcta adhesión al tratamiento a lo que son los medicamentos antirretrovirales transforman a esta enfermedad en indetectable", es decir, previene el contagio".

En 2022, hubo 11.000 personas en tratamiento con retrovirales, "siendo esta cifra la más alta de los últimos años", dijo. En contraposición, fallecieron 134 personas como consecuencia de esta enfermedad. "Está dentro de la población que no conoce su estado de salud o no adhiere al tratamiento o no podemos llegar alcanzarlos", reconoció.

"Una persona con VIH con una correcta adhesión al tratamiento de antirretroviral no contagia a su pareja ni a su hijo, en el caso de las madres, y tampoco muere cuando está en tratamiento. Eso es muy importante", agregó.

"Hoy estamos también haciendo referencia a que Uruguay eliminó la tasa de contagio vertical, o sea la de madre a hijo. Ya desde hace varios años que viene por debajo del 2%, que es la cifra que estipula la OMS. El año pasado hubo un caso, el año anterior (2021) hubo cero caso", señaló Satdjian.

La ministra de Salud, Karina Rando, se expresó en la misma línea. "Si bien estamos en camino se han logrado alcanzar metas que realmente enorgullecen porque en los últimos tres años se ha logrado la mortalidad más baja de pacientes con Sida o con HIV en nuestro país. Y ha sido un camino, una evolución de 40 años, que ha sido muy productiva", afirmó.

"En los últimos años hemos tenido logros que se materializan hoy como es los esfuerzos por la eliminación de sida vertical y esa es una de las principales cosas que nos convocan hoy", indicó Rando.

La principal población que se contagia, informó Satdjian, son hombres de 25 a 44 años. Por este motivo, el subsecretario enfatizó la importancia de usar preservativo y su eficacia para prevenir esta enfermedad.