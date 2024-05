"Dicen que bajan las rapiñas, pero prefiero que me rapiñen y no que me peguen un tiro", dijo alcalde tras cuádruple homicidio de Maracaná

"En todas las reuniones en los barrios lo primero que surge es la inseguridad", dijo Juan Carlos Plachot.

Juan Carlos Plachot, alcalde frenteamplista del Municipio A, aseguró este lunes que la "situación de violencia está cada vez más agravada en todo el municipio". Sus declaraciones a Telemundo ocurren horas después del cuádruple homicidio en una casa de pasaje El Ombú y Calle de la Vía, en el barrio Maracaná.

"Está pasando en varios barrios: Casabó, Tres Ombúes, en casi todos lo barrios crece la violencia e inseguridad. Por un lado dicen que bajan las rapiñas, pero prefiero que me rapiñen y no me peguen un tiro como pasa actualmente. Está muy complicado", dijo a Telemundo.

Plachot insistió que la inseguridad que vive el municipio es "mucho más grave que un robo o una rapiña": "A esta altura tienen miedo de andar por la calle, cuando salen de noche corren riesgo de una rapiña o quedar en medio de una balacera. Los robos son más violentos, no te roban o te arrebatan, te pegan un tiro".

"En todas las reuniones en los barrios lo primero que surge es la inseguridad, después aparece limpieza o alguna otra cosa. Es el primer tema en todo el territorio", aseguró.

Plachot contó que mantiene reuniones "bastante periódicas" con autoridades del Ministerio del Interior, pero "no se ven" mejoras y el patrullaje es "salteado" en la zona.

"El patrullaje... creo que los policías deben tener hasta miedo de recorrer por ahí (Maracaná Norte). Un patrullero se ve a varias cuadras, los delincuentes los ven y se esconden. Esto va mucho más allá de la Policía y el ministerio, a nivel de Estado hay que tomar medidas más profundas. Mejoramos el alumbrado para dar tranquilidad, pero la violencia y los robos y los cruces de bala se dan a cualquier hora", cerró.