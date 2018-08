Diego Lugano: “dicen cualquier disparate y estupidez cuando no hay argumentos sólidos ni nivel para entablar un diálogo”

La AUF está intervenida por la FIFA, de la única forma que se puede levantar esta intervención es con la aprobación de los nuevos estatutos. Entre el lunes y el martes viajará una delegación de dirigentes para reunirse con Gianni Infantino.

La palabra de Diego Lugano a propósito de la intervención de la FIFA y la aprobación de los estatutos:

No había mucha solución, no había vuelta atrás, no cambiaba nada y esto seguramente va a ser una bocanada de aire fresco para todos. La medida de fuerza viene después porque la AUF hace seis años que no viene aprobando estatutos. Cuando fueron ayer los dirigentes a Conmebol les dijeron: esto es porque ustedes se lo buscaron. Los jugadores no tuvimos tanto que ver, sí apoyamos y entendemos que era el momento de hacer algo que pueda cambiar. Lamentablemente se llegó a un punto de conflicto del que hay que salir de la mejor manera posible todos.

No hay que hacer mucho drama porque todo lo que venga va a ser para mejorar. Hay muchísimos dirigentes que se han contactado con nosotros, desde ahora y desde antes, que sabían y entendían que la única manera de poder llevar una AUF hacia adelante es con una asamblea más plural y representativa. Con esto la opinión pública mete a todos los dirigentes en la misma bolsa pero no es así, pero como está el sistema es imposible. Ninguna persona de bien puede hacer nada por el fútbol. La prueba está en que los últimos años cualquier persona que tocó la AUF salió manchada por el sistema, eso hay que cambiarlo entre todos. Y esta medida le va a hacer muy bien a mucha gente que quiere bien al fútbol.