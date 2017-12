Diez familias recibieron sus nuevas viviendas en el complejo habitacional Reus al Sur

Yanel e Isabel fueron expulsadas de sus hogares junto a sus familias durante la dictadura militar y ahora regresan, casi 40 años después, al lugar que las vio nacer y que era centro de las múltiples expresiones culturales de la comunidad afro uruguaya.

“El motivo del desalojo era porque los negros tocamos el tambor por cualquier cosa. No éramos un barrio de negros. Éramos un barrio de italianos, de españoles, de judíos, éramos muy unidos, muy unidos”, contó Yanel.

Tanto Yanel como Isabel resultaron adjudicatarias tras presentarse al llamado público que el Ministerio de Vivienda realizó en 2009 a los titulares de cedulones de desalojo del barrio Reus Sur de los años 1978 y 1979.

El retorno les provoca emociones encontradas.

“Siento rabia, alegría, no sé explicarlo, no podía ni firmar de los nervios que tenía. Pensé que yo no iba a vivir para verlo, porque mi hijo se murió también en este proceso”, contó Isabel.

Al igual que el hijo de Isabel, la hija de Yanel falleció después del desalojo, como tantos otros que ya no están.

“Muchísimo tiempo y mucho dolor… porque no sé a mi hija no me la van a devolver”, dijo Yanel.

La reparación es tardía e insuficiente, pero significa un primer paso.

“Para mí representa algo importante porque es lo que le voy a dejar a mi nieto el día que yo falte”, afirmó Isabel.

En el marco de este proyecto, que surgió de un convenio firmado en 2011 entre el ministerio y la Intendencia de Montevideo y contó con el apoyo de las organizaciones afro, se construyeron 17 viviendas y un sitio histórico que oficia como espacio cultural.

Las primeras siete viviendas fueron implantadas en lo que quedaba en pie del Conventillo Ansina y entregadas en 2015. Luego se construyó un edificio nuevo con las diez viviendas entregadas este miércoles, que están conectadas con el edificio patrimonial.

El monto total del proyecto asciende a 33 millones de dólares, de los cuales un 70 % fue aportado por el Ministerio y un 30 % por la Intendencia.