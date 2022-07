Diferencias en la interna colorada por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad: Peña buscará que no afecte fondos de la UdelaR

“El adicional entendemos que es justo que se quite, lo que sí, tenemos que estar seguros de que el fHabría que ver cómo se puede financiar en la medida que se mantenga esta decisión, es un tema a estudiar”, dijo el ministro de Ambiente.

Aunque está de acuerdo con la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad, incluido en la Rendición de Cuentas y varias veces propuesto por el diputado colorado Conrado Rodríguez, el sector colorado Ciudadanos considera que no se debe afectar el presupuesto de la Universidad de la República (UdelaR).

El ministro de Ambiente y coordinador del sector, Adrián Peña, dijo que este y otros aspectos serán analizados para luego negociar algunas modificaciones en la discusión parlamentaria.

“El adicional entendemos que es justo que se quite, lo que sí, tenemos que estar seguros de que el fondo no va a tener problemas de financiamiento. Y que esto no afecte tampoco a los fondos de la Universidad. Habría que ver cómo se puede financiar en la medida que se mantenga esta decisión, es un tema a estudiar”, dijo Peña.

El Fondo de Solidaridad se financia por egresados contribuyentes y otorga becas a estudiantes universitarios y terciarios. Existe desde 1994 y en 2001 comenzó a recaudar un adicional a lo que ya pagaban. Totaliza unos US$ 13 millones que van a UdelaR.

La discrepancia se suma a un planteo en el mismo sentido hecho por el senador nacionalista Jorge Gandini. La bancada de Ciudadanos elabora una alternativa que presentará la diputada María Eugenia Roselló.

“Puede haber un aditivo o alguna trasposición que asegure que no haya problemas para el financiamiento ni del fondo, ni de la Universidad. Creo que eso debe estar a resguardo si es que avanzamos en la quita del adicional, que conceptualmente compartimos”, agregó Peña.

La discrepancia no es la única que genera el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en el oficialismo., que esta semana comienza a ser negociado en el Parlamento.

“Hay otros temas que a Ciudadanos también le preocupan, como el aporte para el Fondo Nacional de la Granja, que es un fondo desfinanciado, y que vino con escaso aporte en la Rendición de Cuentas. Es una Rendición para discutir, tenemos 70 días para trabajar en ella y para ver cuáles son los puntos que respaldamos y cuáles por ahí no tienen el respaldo del sector”, afirmó Peña.

Peña aseguró que los fondos para concretar la mudanza del Ministerio de Ambiente están asegurados, pero reconoció que hay algunas diferencias en otras áreas, donde se solicitó más que lo distribuido por el Ministerio de Economía.

“Hay algunos rubros donde lo presentado está ciertamente por debajo de las expectativas, pero hay que trabajar, y siempre nos hemos puesto de acuerdo con Economía”, agregó.