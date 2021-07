Diputada colorada Reisch propone resarcir a "víctimas de la sedición"; tiene diferencias con lo que plantea Cabildo

"Confiamos que desde Presidencia de la República se va a hacer un acto de justicia", sentenció la diputada.

La diputada del Partido Colorado Nibia Reisch envió una exposición escrita a los ministerios de Defensa, del Interior, de Trabajo y Seguridad Social y al de Economía y Finanzas para que el Poder Ejecutivo elabore el proyecto de ley de reparación a "víctimas de la sedición en la década del 60' y 70'" porque "hoy solo tienen una reparación los tupamaros".

La propuesta va en el mismo sentido al proyecto de Cabildo Abierto presentado por el senador Guillermo Domenech, aunque tiene algunas diferencias.

Además de solicitar reparación económica para familiares de 14 víctimas civiles, 18 militares y 34 policiales, pide revisar las pensiones heredables: "Las esposas o concubinas de quienes estaban cobrando este tipo de jubilaciones, los hijos menores o los hijos discapacitados, heredan el cobro del 100% de lo que estaba cobrando la persona que percibía la reparación y nos parece injusto porque nadie en el este país cuando su cónyuge fallece cobra el 100% de lo que estaba cobrando", dijo a Telemundo.

Otra de las diferencias que presenta el proyecto de la diputada colorada es que deja librado los montos de la reparación al criterio del Poder Ejecutivo. Citó un antecedente del año 2007, en que discutió un proyecto similar. "En el gobierno de Tabaré Vázquez se había promovido un proyecto de ley de reparación que era por única vez un pago de US$ 150.000 a las 66 víctimas que constan en una lista oficial. Ese proyecto no prosperó porque el Frente Amplio no lo acompañó", explicó. La reparación prevista en el proyecto de Cabildo Abierto, dijo Reisch, "es de un tercio de lo proponía por parte de Tabaré Vázquez, pero también establece un monto mensual de pensiones".

El ministro Javier García se expresó favorable a la aprobación de una reparación económica para las familias de las personas asesinadas por el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros . Dijo que su gestión apunta a “trabajar por la paz de los uruguayos”, y que esa paz se obtiene “cuando en los hogares hay paz, es una sumatoria”.

En los últimos días el expresidente José Mujica dio su opinión favorable a la intención de reparación. Reisch consideró que el exmandatario "es muy hábil" y lamentó "que no lo haya promovido cuando él fue el presidente de la República, ni cuando integró el Senado ni cuando su partido gobernó durante 15 años".

