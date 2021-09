Diputada de CA dijo que no se vacunó porque su fe católica le da "inmunidad natural" y Salinas respondió: "¿Qué quiere que le diga?"

Agregó sobre la opinión de la representante Elsa Capillera: "A mí no me representa".

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, está en busca de apoyo político para impulsar una comisión investigadora sobre los efectos de las vacunas contra el Covid-19 y el jueves fue recibido por la bancada parlamentaria de Cabildo Abierto, según informó el diario El País en su edición de este viernes.

El tema, que ya fue propuesto, se tratará el próximo jueves 16 en una nueva reunión de la bancada de parlamentarios cabildantes. En filas del partido liderado por Guido Manini Ríos hay tres representantes que decidieron no vacunarse. Son la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Elsa Capillera, el representante de Tacuarembó Rafael Menéndez y el diputado salteño Rodrigo Albernaz.

Consultada por El País, Capillera dijo que su decisión de no vacunarse se debe a su creencia religiosa. "Yo, por mi fe cristiana, soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas", expresó.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, también perteneciente a Cabildo Abierto, fue consultado por esas declaraciones este viernes. Tras unos segundos de reflexión, expresó su opinión: "¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse. El otro representante nacional (en referencia a Vega) también. Todo el Parlamento tiene derecho a expresarse como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa".