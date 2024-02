Diputada Monzillo dejó Cabildo Abierto e ingresó al Partido Nacional: "Nunca tuve respuesta clara de lo que pasó" con Irene Moreira

Monzillo puso el foco en la ley de género: "Hay muchos hombres que también sufren violencia. A veces la psicológica es peor que la física. No tienen lugar al que recurrir y están totalmente desamparados".

La diputada suplente Inés Monzillo decidió dejar Cabildo Abierto para sumarse al Partido Nacional y militar -dentro del Espacio 40- la precandidatura de Álvaro Delgado a la Presidencia.

"Hace un tiempo venía con diferencias dentro del partido. Hace un año conocí a la secretaria del diputado Gianoli (Gabriel, Partido Nacional). Me contó los movimientos de él y me presentó a los diputados Gianoli y (Rodrigo) Goñi. Me sentí representada, que había un lugar para mí ahí", comenzó Monzillo este lunes en rueda de prensa durante el lanzamiento de campaña del exsecretario de la Presidencia.

Consultada sobre los motivos de su alejamiento del partido que encabeza el senador Guido Manini Ríos, respondió: "Hubo cosas que yo considero no se hicieron bien. A veces no teníamos forma de justificarlo antes los militantes porque ni yo estaba convencida de lo que estábamos diciendo. Por un tema de conciencia y defender mis principios y valores había cosas que no podía aceptar. Tenía que dar el paso al costado. Por ejemplo lo que sucedió con la ministra (Irene Moreira) que nunca tuve una respuesta clara de lo que pasó. Los cargos que se dieron y otros temas internos que yo no me sentía cómoda trabajando allí ni representada".

Sobre el caso de Moreira, profundizó: "Faltó saber la información real. Que se nos proporcionara el material de si se hizo lo correcto o no se hizo la correcto y el porqué".

Moreira debió renunciar en mayo de 2023 al Ministerio de Vivienda luego de la polémica instalada por la adjudicación de casas de la cartera a militantes del partido. Pese a que Manini Ríos y la propia Moreira se opusieron y defendieron la legitimidad, el presidente Luis Lacalle Pou le exigió la salida.

Ley de género

Monzillo fue interrogada sobre cuáles serían sus objetivos legislativos en caso de ser electa diputada titular en octubre de este año, y enfatizó que su "fuerte" es el trabajo sobre la ley de violencia hacia las mujeres basada en género (Nº 19.580).

"Quiero la igualdad entre las personas y el bienestar de los niños. Quiero que hombres y mujeres tengan los mismo derechos y obligaciones, para que no siempre el hombre sea, por la denuncia, el culpable. El hombre al ser denunciado pierde directamente la presunción de inocencia. Esa parte no es constitucional. Sí hay que cuidar a las mujeres, pero también a los hombres y a los niños", declaró.

Según Monzillo, "hay muchos hombres que también sufren violencia". "A veces la psicológica es peor que la física. No tienen lugar al que recurrir y están totalmente desamparados. Los niños también: están incluidos en la ley pero no se les da la importancia que a las mujeres. Hay muchas niños maltratados por mujeres y no son las mismas penas para mujeres y hombres", cerró.