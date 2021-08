Diputadas presentan proyecto para combatir trastornos alimenticios, inspirado en iniciativa de Lacalle Pou y Lema

La causa es personal para la representante Fernanda Araújo, cuya hermana padeció anorexia: "Es un tema del que no se habla, que no se conoce mucho y que si no lo agarrás a tiempo te puede llevar a la muerte".

Las diputadas Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Fernanda Araújo (Partido Nacional) presentaron un proyecto de ley para que el 26 de agosto sea reconocido en Uruguay como un día nacional para "visibilizar todos los trastornos de la conducta alimenticia”.

Las legisladoras encabezaron este viernes el seminario "Día Nacional de Lucha Contra los Trastornos Alimenticios" en el Parlamento, en el que explicaron la iniciativa. En el evento también participaron el director general de Salud, Miguel Asqueta, y otros especialistas.

Pérez Bonavita explicó a Telemundo que con el proyecto de ley buscan generar conciencia sobre los trastornos alimenticios y el impacto que tienen en quienes los sufren y en su entorno. La legisladora planteó que para encararlos se requiere un abordaje interdisciplinario del tratamiento y “mejores datos estadísticos” que redunden en mejores políticas públicas.

La causa es personal para Araújo, cuya hermana padeció anorexia. "Es un tema del que no se habla, que no se conoce mucho y que si no lo agarrás a tiempo te puede llevar a la muerte", advirtió.

La diputada blanca contó que ella no se había dado cuenta de que su hermana estaba pasando por eso. Fue una amiga de ella que le contó que tiraba la comida en una volqueta o se la regalaba a sus pares. Entonces empezó el tratamiento en familia del trastorno. Y a todas las familias les "cuesta mucho” ver el sufrimiento de quien está siendo tratado.

Araújo planteó que si bien todo el mundo asocia que los trastornos alimenticios son un problema de la mujer y del adolescente, afectan a toda la sociedad. Cada vez se ven más casos de niños que los padecen. Incluso "hay muchas personas grandes que toda su vida se pelean con el plato de comida porque no logran superarlo", lamentó.

La iniciativa de las diputadas toma como referencia un proyecto de ley presentado en 2013 por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que entonces eran diputados del Partido Nacional. Esta iniciativa buscaba declarar al 26 de agosto como el Día Nacional de la Lucha contra la Anorexia y la Bulimia.

Sin embargo, como entre un proyecto y otro pasaron ocho años, las legisladoras actualizaron el espectro de trastornos alimentarios que se debe combatir. Por ejemplo, Pérez Bonavita planteó que ahora se observan casos de "alcorexia", un trastorno que afecta principalmente a los menores de 30. Se trata de personas que dejan de comer para poder tomar alcohol sin que incremente su ingesta de calorías.