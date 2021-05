Diputado colorado dijo que se expresó mal: "Yo dije que eran ocho positivos, y eran ocho hisopados"

En un audio viralizado este jueves el hombre dice que ocho trabajadores de su empresa fueron a trabajar siendo positivos para coronavirus.

En un audio que divulgó Radio Sarandí este jueves el diputado colorado Omar Estévez afirma que envió a ocho trabajadores con coronavirus a la cosecha de cítricos en una localidad del departamento de Salto. “Yo tenía a Belén con ocho positivos en el ómnibus, y nunca dejaron de trabajar”, dice el representante por Salto en el audio que se hizo viral.

Sin embargo, en declaraciones a Telemundo señaló que no quiso decir “positivos”. "Me expresé mal, pero voy a afrontar las consecuencias por haber dicho una palabra que no era. Yo dije que eran ocho positivos, y eran ocho hisopados", expresó el legislador.

Estévez es titular de una empresa de servicios de recursos humanos en su departamento. El audio, dijo, está dirigido a una funcionaria de la empresa, ante un posible caso positivo. “Si estas preocupada encuarentenate vos. Si es uno del ómnibus, lo justo es que se hisopen los que están más cerca”, dice en el audio a la trabajadora.

En un comunicado divulgado este jueves Estévez aseguró que en su empresa no hubo contagios, y que siempre cumplió con la normativa y los protocolos correspondientes. El diputado dijo que lo que motivó la realización de estos hisopados fue que uno de los empleados había estado en contacto con un caso positivo de Covid-19. “Se hisopó al trabajador y a ocho compañeros con tests rápidos, que dieron negativo, fue un domingo. Eso demuestra que se está cumpliendo con los protocolos”, señaló a Telemundo.

El diputado solicitó una entrevista con el ministro de Salud Pública, con el comité de ética del Partido Colorado, su Ejecutivo y la bancada de diputados.