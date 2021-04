Diputado colorado propone que se exija constancia de vacunación para el acceso a espectáculos públicos

Felipe Schipani presentará un proyecto de ley para regular el derecho de admisión en el marco de la emergencia sanitaria.

Felipe Schipani anunció que presentará un proyecto de ley para regular el derecho de admisión en el acceso a los espectáculos públicos y a los espacios privados de uso público. El objetivo, dice el diputado, es "darle la potestad a los organizadores de los eventos" de que exijan a los asistentes que acrediten estar vacunados.

La ley no regiría para aquellas personas que no puedan vacunarse por prescripción médica o que se anotaron para recibirla pero aún no fueron inoculados.

Tanto la vacunación como la agenda pendiente podrían acreditarse a través de la aplicación CoronavirusUy, señaló el diputado a través de las redes sociales.

El proyecto de Schipani procura "promover la vacunación masiva", además de tener "lugares seguros desde el punto de vista sanitario" y también promover una actividad que se ha visto muy perjudicada por la situación de emergencia sanitaria.