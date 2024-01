Diputado Dastugue considera "irresponsables" los dichos del secretario nacional de Drogas y cree que "contradicen" lo prometido en campaña

“No existe evidencia científica en todo el planeta Tierra que pueda afirmar que la liberación de las drogas es positiva tanto relacionada con el narcotráfico como con el consumo", dijo el legislador nacionalista.

El diputado nacionalista Álvaro Dastugue afirma estar muy molesto con el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío -perteneciente el Partido Independiente-, por sus posturas y declaraciones sobre la marihuana y otras drogas. A juicio de Dastugue, los dichos de Radío son “irresponsables” y “promueven” el consumo del cannabis, además de apuntar hacia “legalizar todas las drogas”, una política que, según el legislador, no fue lo “prometido” en campaña electoral.

“El cannabis no es la puerta de entrada a ninguna otra droga, no lo digamos más. Si el cannabis fuera la puerta de entrada a otras drogas, quiere decir que todos los que consumen cannabis entrarían a otras drogas, y no entran todos", dijo Radío en los últimos días en entrevista con Canal 10.

¿En qué contexto se dieron esas declaraciones? En que esta semana se conoció un relevamiento realizado por el diario El Observador entre todos los parlamentarios uruguayos: allí, el 65% señaló estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con regularizar el mercado de todas las drogas. En la misma línea, Radío ha expresado en varias oportunidades su visión crítica sobre la forma de combatir al narcotráfico que se ha aplicado en Uruguay hasta el momento, poniendo el énfasis en la represión.

“Creo que las declaraciones de Daniel Radío son bastante irresponsables. Personalmente puede expresar y comunicar lo que personalmente piensa, tiene el derecho a hacerlo, pero integra una coalición de gobierno. Cuando dijimos que el Frente Amplio tenía que salir del gobierno, nosotros no fuimos a decir estas cosas. Recorrimos el país diciendo otras cosas, hablando de la necesidad de políticas públicas relacionadas a las adicciones, de bajar el consumo, de ayudar a la familia. La línea de Radío al frente de la Secretaría Nacional de Drogas ha sido solamente catapultar y promover el consumo del cannabis y ahora, desde hace algunos meses, con la política de legalizar todas las drogas”, afirmó este viernes Dastugue a Telemundo.

Consultado sobre la postura de Radío sobre la marihuana y su vínculo con otras drogas, Dastugue rechazó las afirmaciones del jerarca. “La marihuana es el pasaje a otras drogas, claramente es la puerta a otras drogas”, dijo, y ahondó: “Yo estoy en el llano, trato con muchos chicos que están saliendo de la adicción. Como en todo tema, hay dos biblioratos y dos bibliotecas: un grupo de técnicos dice una cosa y el otro grupo dice otra. Pero cuando vamos a hablar y estamos en los semáforos, en la calle, en los barrios, todos te dicen ‘yo inicié con la marihuana’. Y culturalmente fue la primera barrera que rompieron para animarse a consumir alguna otra droga”.

“No existe evidencia científica en todo el planeta Tierra que pueda afirmar que la liberación de las drogas es positiva tanto relacionada con el narcotráfico como con el consumo. Las afirmaciones de Radío son sus opiniones, pero no las puede dar como ciertas, no puede decir que un modelo fracasó y el otro va a funcionar, porque no sabemos si va a funcionar. Son solamente opiniones. El cargo que ocupa es de gran sensibilidad para miles de uruguayos que están sufriendo el tema de adicciones y miles más que son sus familiares, que están desesperados; creo que (sus opiniones) son bastante irresponsables”, afirmó Dastugue.

Con este escenario, el legislador le solicitó una reunión al secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien es también el presidente de la Junta Nacional de Drogas, que nuclea a la Secretaría Nacional de Drogas.

“Ya me comuniqué con Ferrés. Quiero que algunos legisladores de la Comisión de Adicciones del Parlamento me acompañen a una reunión con él y ver cuál es la línea de la Junta Nacional de Drogas. Si es la que prometimos en campaña electoral o lo que manifiesta Radío”, dijo Dastugue, y agregó: “No me pasó la fecha. Espero que en breve nos confirme qué día nos podemos reunir”.

“Yo soy amigo de Radío, lo conozco y le tengo aprecio. No estoy de acuerdo con la forma con la que maneja las políticas públicas relacionadas a la adicción, creo que es contradictorio con lo que salimos a prometerle al electorado. Por lo tanto, no tengo más nada que hablar con él, porque sé cuál es su postura. Quiero saber si Ferrés está de acuerdo con Radío y sus políticas, para saber si le digo a mi grupo político que no estoy de acuerdo con la política de drogas del gobierno”, concluyó el legislador nacionalista.