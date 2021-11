Diputado de Cabildo Abierto dijo que no encuentra "méritos" para homenajear a Tabárez en el Parlamento

Tras la propuesta de Sebastián Sanguinetti, Álvaro Perrone se opone a la forma y al contenido del eventual reconocimiento al exentrenador de la selección uruguaya. "La gente nos eligió para otra cosa", dijo.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone se opone a la idea de homenajear en el Parlamento a Óscar Tabárez, el exentrenador de la selección uruguaya de fútbol cesado tras 15 años de gestión. En diálogo con Telemundo, el legislador dijo que no encuentra "méritos" para reconocer en la Asamblea General al director técnico, luego de que el diputado colorado Sebastián Sanguinetti planteara formalmente la propuesta a la vicepresidenta Beatriz Argimón este lunes.

Perrone se opone al homenaje tanto por el contenido como por la forma.

"Mi opinión es contraria, pero primero es lo primero: ¿Tabárez querrá en este momento, en esta situación, que se le haga un homenaje en el Parlamento? Yo tengo mis dudas, la situación en que él dejó la selección, la situación compleja en que está la selección para clasificar al mundial... Me parece que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer", planteó el cabildante al argumentar por qué se opone.

"Este tipo de planteamientos, dada la sensibilidad que tienen, lleva otro tipo de procedimientos: llevarlo a la coordinación con todos los partidos, plantearlo ahí, ver si hay ambiente en todos, que los coordinadores lo trasladen a sus bancadas y si realmente hay ambiente, ahí trasladarle al implicado la intención de generar este homenaje y después presentarlo en el Parlamento", señaló.

Perrone sostuvo que la forma en que Sanguinetti presentó el tema "no es la correcta" y el homenaje además se puede prestar a que surjan "voces disidentes" sobre el director técnico. "Estamos en la casa del pueblo y ahí todas las voces están representadas. Entonces, puede que se dé un homenaje de esta forma, sin el debido proceso, y puede que haya voces disidentes en pleno homenaje que nadie puede impedir que se expresen, y más que un homenaje puede terminar siendo un mal homenaje o que salga mal", advirtió.

Además, señaló que es posible que la ciudadanía no esté de acuerdo con pagarle el sueldo a los parlamentarios para que homenajeen a Tabárez. "La gente a nosotros nos eligió para otra cosa y no para esto. También en este tipo de homenajes estamos cobrando el sueldo y yo no sé si la población está de acuerdo con eso", dijo.

En este sentido, el diputado cabildante agregó: "Perfectamente se le pueden hacer homenajes a Tabárez en el ámbito del fútbol, en la AUF, en el Estadio Centenario, en donde quieran. Pero el Parlamento tiene que tener otro tipo de tratamiento de estas cuestiones".

Perrone aseguró que no tuvo en cuenta la posible afinidad de Tabárez con el Frente Amplio para tomar una postura. "Eso no lo tuve arriba de la mesa a la hora de expresarme, esa es la verdad. Primero que no encuentro mérito para hacer este homenaje. Si los homenajes se hacen, siempre es bueno que sea con el consentimiento de todos los partidos que estamos representados en el Parlamento, pero ese no es un tema que me lleve a estar en contra", remarcó.

Argimón, que preside la Asamblea General, aseguró que el tema será trasladado a los coordinadores de todas las bancadas la semana que viene.