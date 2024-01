Diputado de Cabildo Abierto quiere que se evalúe instalar la cadena perpetua: "Hay algunos delitos en Uruguay que la merecerían"

"Hoy el delincuente sabe que con una vuelta u otra, en pocos años está en la calle de vuelta. Si logramos votar esta medida, esto va a cambiar", dijo.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone quiere que se evalúe la posibilidad de establecer en Uruguay la cadena perpetua para las personas que cometen ciertos delitos. "Entiendo que hay algunos delitos en Uruguay que merecerían la cadena perpetua", dijo este viernes en rueda de prensa el legislador.

Los dichos del cabildante se conocen horas después de que el asesinato de un niño de ocho años en el barrio Malvín Norte (Montevideo) conmocionara a la opinión pública. "Creo que esos delitos no hay ningún lugar de la sociedad a donde esa persona pueda volver", planteó el parlamentario.

Perrone afirmó que la cadena perpetua existe en "más de 180 países" y que en 65 de esos no es revisable.

El representante adelantó que llevará su propuesta a la interna de Cabildo Abierto, y comentó que trabaja con un asesor para profundizar cómo es la legislación en países donde sí se aplica.

Para el diputado, hay crímenes -mencionó el triple asesinato de Estación Floresta ocurrido sobre fin de año- que ameritarían la cadena perpetua. "Ese tipo de gente entiendo que no hay rehabilitación y que no pueden convivir en sociedad", afirmó. " ¿Cuál es el derecho que tiene esa persona de vivir en sociedad después de cometer un delito tan atroz?", añadió.

Perrone indicó además que la coalición de gobierno que integra su partido no ha podido cumplir con un punto del Compromiso por el País: la construcción de una cárcel de máxima seguridad. "No se logró y no vino en la última Rendición de Cuentas", dijo. "Es un debe. Las cárceles nuestras no están preparadas para la cadena perpetua ni para la rehabilitación", agregó.

¿Qué delitos se castigarían con perpetua? El legislador respondió que si bien él no es experto en la materia como para definir esto -"hay que escuchar a la gente entendida", dijo- se "enfoca" en los "delitos de sangre".

"Me enfoco en los delitos de sangre, en los asesinatos que hemos tenido últimamente, entiendo que hay que darle un mensaje más duro a la delincuencia. Hoy el delincuente sabe que con una vuelta u otra, en pocos años está en la calle de vuelta. Si logramos votar esta medida, esto va a cambiar", finalizó.