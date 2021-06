Diputado del FA considera "riesgoso" piloto en el Sodre; para senadora del PN "no es diferente a la Asamblea General"

Este sábado el gobierno llevará adelante un espectáculo piloto en el Auditorio del Sodre con la intención de probar el llamado "Pase responsable".

Los legisladores del Frente Amplio (FA) que integran las comisiones parlamentarias de Salud rechazaron la invitación al plan piloto del "pase responsable", que el gobierno podrá a prueba este sábado en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Lo hicieron a través de una carta que enviaron al asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli.

El diputado frenteamplista Luis Gallo dijo a Telemundo que "no hay ningún protocolo" y dijo que "ni siquiera hubo una invitación formal", y afirmó que por la situación sanitaria que atraviesa Uruguay por la pandemia del Covid-19, el hecho de concurrir a un espectáculo público "no nos parece que sea una imagen que tengamos que dar".

Gallo indicó además que el test de antígenos "no nos brinda ninguna garantía" porque solamente "tiene una altísima sensibilidad cuando tenemos síntomas", y criticó que se haga en un lugar cerrado: "Justamente lo que aconsejó el GACH es que cualquier espectáculo tuviera determinada circulación de aire o fuera al aire libre".

"Yo creo que es riesgoso", afirmó el legislador del FA, y agregó: "Si fuera solo para personas vacunadas con 15 días después de la segunda dosis, uno podría sacar algún tipo de resultados", pero al "mezclar distintas poblaciones, no parece que los resultados que tengamos sean contundentes".

La senadora nacionalista Carmen Asiain afirmó que "no soy quien para juzgar" un plan piloto que está siendo aplicado con recomendaciones de científicos, y aseguró que le da "una tranquilidad superior" que la que le da ingresar a la Cámara. "La semana pasada tuvimos Asamblea General con 130 miembros y ahí no había test de antígeno ninguno", sentenció.

"Yo personalmente no tengo ningún nervio, porque me cuido mucho de mantener la distancia, de estar siempre con tapabocas, y en este caso me consta porque las entradas están asignadas con número y salteando varios asientos para mantener la distancia", expresó la legisladora oficialista.

Asiain destacó que "es un recinto bien gigantesco", y que se respetará "la distancia y el uso de mascarilla" con el adicional de "un test de antígenos que puede no ser concluyente pero ciertamente va a detectar a alguien que esté con una carga viral importante".

Al piloto que el gobierno realizará este sábado fueron invitados los legisladores que integran las comisiones de salud de ambas cámaras y jerarcas de los ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura. Los asistentes serán sometidos a un test de antígenos previo al ingreso a sala.