Diputado del PN denunciará para que Interpol investigue si Fernando Pereira tiene su teléfono pinchado

El diputado nacionalista Diego Echeverría dijo este miércoles que denunciará ante Interpol los dichos del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien dijo en el programa Doble Click de Del Sol: "No podría asegurar que no tenga el teléfono pinchado".

"Entendemos que las declaraciones de Fernando Pereira diciendo que no puede negar que no tenga el teléfono pinchado son de una gravedad tremenda. Este tipo de declaración no se puede dejar pasar por alto, sobre todo por la gravedad institucional que tiene", expresó el representante en rueda de prensa.

"Vamos a hacer una denuncia para que se investiguen los hechos invocados por Pereira porque hay que ser muy responsable en las cosas que se dicen", añadió.

Echeverría remarcó que hará la denuncia "para que no quede ningún tipo de dudas, para la transparencia total del sistema político y para que él (Pereira) tenga todas sus garantías".

"Ese tipo de denuncias no se pueden plantear de esa forma. Si uno tiene la duda de algo que está sucediendo tiene que ir y denunciar ante el organismo competente. Plantear de forma negativa que no puede negar que no tiene el teléfono pinchado nos parece irresponsable y poco transparente", aseguró.

A su vez, el legislador indicó que esta situación es en el marco "de una permanente invocación de miedo, de dudas y especulaciones". En ese sentido, agregó que ese "no es el camino" del debate político. "Esto es una perla más a un collar de declaraciones pocos felices", subrayó.