Diputado Goñi dijo que "no quedaron conformes" con comparecencia del fiscal de Corte y que propuso medidas para investigar filtraciones

"La única forma de averiguar qué pasa es que el fiscal haga una denuncia de oficio, incorpore a una causa todas las filtraciones y allí se averigüe hasta las últimas consecuencias", expresó.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien llamó al fiscal de Corte, Juan Gómez, a comisión para exigir explicaciones ya que, según afirmó, se están vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía, aseguró este miércoles que "no quedaron conformes" con la comparecencia del fiscal.

"No quedamos conformes porque se reconoce la gravedad de la situación, no solamente la vulneración de derechos individuales de las personas, sino de personas que no tienen nada que ver con la investigación de hechos delictivos. Hay un reconocimiento que se están vulnerando derechos fundamentales como la privacidad de la intimidad, pero no se dan medidas para corregir", afirmó el legislador en rueda de prensa.

Goñi indicó que propusieron dos medidas para investigar estas filtraciones. "Primero que haga una investigación penal a fondo sobre todas las causas. Hasta hace minutos se estaban filtrando situaciones que tienen proceso penal y muy probablemente Fiscalía como fuente. La negación del fiscal de que no salen de Fiscalía no tiene ningún fundamento. Le pedimos que haga una causa con todos los casos que se van agregando para llegar a fondo y se determinen los responsables", apuntó.

Además, comentó que propusieron medidas de carácter tecnológico "para que desde el punto de vista informático la prueba (por ejemplo) que se toma en la parte indagatoria sea exclusivamente la que se incorpore en la carpeta fiscal".

"Si el fiscal reacciona y sale de este proceso de inacción que reprochamos quizás se pueda corregir estar situación", afirmó.

"Hace un ratito hubo cuestiones procesales que si no salen de la Fiscalía salen de su entorno. Se dieron episodios de filtraciones graves. Basta abrir cualquier portal de noticias para comprobar que las filtraciones siguen", agregó el diputado.

Gómez dijo minutos antes que los fiscales "no tienen ningún motivo" para filtrar cosas que "únicamente" perjudican a ellos mismos.

En ese sentido, Goñi afirmó que cuestionan que la información que está bajo reserva se "facilite" a terceros. "Lo que discuto es quién, ilegítimamente y en muchos casos en forma ilícita desde el punto de vista penal, facilita información a terceros ajenos al proceso", planteó.

"La única forma de averiguar qué pasa es que el fiscal de Corte haga una denuncia de oficio, incorpore a una causa todas las filtraciones y allí se averigüe hasta las últimas consecuencias. Estamos ante una reiteración de filtraciones que no solo vulnera derechos de las personas, sino que está contaminando los procesos y corrompen el sistema jurisdiccional", subrayó.

Por último, indicó que estas situaciones los "empujan e incentivan" a lograr acuerdos para nombrar el fiscal de Corte definitivo y otros cargos que no se han nombrado.