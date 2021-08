Diputado Olmos: el Ministerio de Turismo "no está haciendo nada" y las declaraciones de exdirector son "una perla más"

El legislador afirmó que esta sucesión de hechos "preocupa" y se originó antes que el secretario de Estado quedara registrado en escuchas telefónicas solicitándole favores a un exjerarca policial imputado. "Vienen del cambio Nelson o denuncias que hubo en su propio partido", apuntó.

El diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos dijo que las declaraciones del exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, son "una perla más" en el collar de "una serie de episodios" que tiene como protagonista al ministro de Turismo, Germán Cardoso.

El legislador afirmó que esta sucesión de hechos "preocupa" y se originó antes que el secretario de Estado quedara registrado en escuchas telefónicas solicitándole favores a un exjerarca policial imputado. "Vienen del cambio Nelson o denuncias que hubo en su propio partido", apuntó en rueda de prensa este viernes.

Consultado por la prensa, Olmos dijo que no tiene "idea" de si el ministro de Turismo "está implicado" en este caso, "pero fueron discusiones que se dieron dentro de su propio partido, no lo dijo el Frente Amplio".

En febrero de 2017 se conocieron una serie de irregularidades vinculadas al librado de cheques sin fondo por parte del Cambio Nelson. Por este caso fue procesado Francisco Sanabria, suplente de Cardoso en Diputados y dueño del cambio.

Por otra parte, el diputado de Fuerza Renovadora no se mostró conforme con las explicaciones de Cardoso ante las acusaciones de Pérez Banchero. “El problema no fueron las compras directas sino, según la versión del director cesado, su negativa a violar las normas por las cuales se debe hacer compras en el Estado. El mecanismo de compra directa existe y si está dentro de las reglas está bien. Aparentemente acá se habría violado eso”, dijo.

Además Olmos señaló que si bien no tiene los detalles del caso, no le consta que el Ministerio de Turismo haya aplicado alguna política que haya exigido alguna compra. "Simplemente porque el ministerio este no está haciendo nada", acotó.

Olmos cuestionó la gestión de Cardoso, cuyo antecesora fue su compañera de sector (Fuerza Renovadora) Liliam Kechichian. El legislador subrayó que “no hay políticas en un sector que está absolutamente devastado, que genera 100.000 puestos de trabajo y que implica siete, ocho puntos del PBI”. A modo de ejemplo dijo que tanto en la Rendición de Cuentas como en el Presupuesto solo un artículo versaba sobre el turismo.

"Nos preocupa la absoluta ausencia de políticas en relación al turismo”, sentenció.