Diputado Perrone convoca a MTOP y LATU por controles a radares en rutas; pide instalar dispositivos "pedagógicos" y no solo los que multan

El diputado cabildante Álvaro Perrone anunció que convocará a autoridades del Ministerio de Industria y del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) al Parlamento por los controles a los radares de velocidad en el país.

El diputado señaló que ha cursado pedidos de informes sobre el tema, pero que no tuvo respuestas.

“Hace bastante tiempo que venimos haciendo pedidos de informes al LATU y no nos está respondiendo en cuanto a los controles que se hacen de los radares. El reglamento indica que el LATU tiene que hacer controles aleatorios, que los radares tienen que ser sacados y llevados al laboratorio anualmente al LATU para ser inspeccionados o que el LATU vaya y haga las inspecciones en los radares”, señaló Perrone.

En enero de este año, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) elevó los límites de velocidad máxima permitida en cinco tramos de rutas nacionales donde hay radares. En tres de los casos el incremento es de 60 a 75 kilómetros por hora (km/h) y en los otros dos de 45 a 60.

“Tras la evaluación que viene realizando el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito en las 112 zonas donde se colocaron 100 radares, se decidió aumentar el límite de velocidad establecido en cinco tramos de rutas nacionales”, informó en ese entonces el MTOP.

En ese marco, también se supo que el MTOP estima que recaudará hasta US$40.000.000 anuales con los nuevos radares de velocidad. La estimación se basa en los registros de los primeros meses de funcionamiento cuando los radares registraban, pero aún no se multaba.

Esta situación ha sido criticado por Perrone en varias oportunidades, quien ha mostrado su disconformidad con la red de radares.

Perrone también cursó un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por lo denominados como “radares pedagógicos”.

“Los pedagógicos son los que indican la velocidad a la que se va y se tiene tiempo de corregir para no ser castigado económicamente. No hemos tenido una respuesta oficial. La respuesta que hemos tenido por la prensa es que el Ministerio de Transporte dice que no tiene dinero para instalar esos radares. Pero entendemos que tiene dinero por la recaudación que está haciendo por multas, que hemos visto por prensa que es de varios millones. De la recaudación que hacen de los radares de multas, pueden instalar perfectamente los radares pedagógicos”, indicó Perrone.