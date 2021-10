Diputado Sanguinetti denunció "patoterismo" de Dourado, quien dijo que los choferes de aplicaciones son "piratas"

El diputado colorado aseguró que con su propuesta al Ministerio de Economía busca cuidar las fuentes de trabajo de los conductores.

El diputado colorado Sebastián Sanguinetti defendió su propuesta de dar exoneraciones a los conductores de aplicaciones móviles y le respondió a Óscar Dourado, el gerente general de la Gremial Única del Taxi, quien tras comparecer en el Parlamento este miércoles dijo que la actividad es "ilegal".

En rueda de prensa, Sanguinetti dijo que estos cerca de 3.000 choferes "por supuesto" que no roban trabajo y apuntó contra "el patoterismo" de la patronal.

"La actividad está regulado desde hace ya cinco años, pagando sus impuestos, trabajando como buenos uruguayos. Estos calificativos (de Dourado) están absolutamente de más, lo que no me extraña porque a veces las actitudes que ha tenido la patronal del taxi han sido muy radicales, a modo de llegar hasta el patoterismo; fuimos todos testigos de lo que hacían cuando esta actividad llegó al país", afirmó Sanguinetti.

Sanguinetti explicó que con su propuesta busca cuidar las fuentes de trabajo de los conductores.

Consultado por las declaraciones de Dourado, que calificó de "piratas" a los conductores de las aplicaciones, el legislador expresó: "La verdad que me parece una falta de respeto, porque son 3.000 trabajadores que cumplen con todas sus obligaciones, pagan sus impuestos y es una actividad que está regulada desde hace cinco años. Entonces, me parece que no ha lugar a esos calificativos hacia esos trabajadores".

"Acá no se trata de taxis o remises sí y Uber no, y viceversa", apuntó Sanguinetti. El diputado destacó que un informe reciente de la Intendencia de Montevideo da una "clara visión de lo que es el sector" y "dice claramente que pueden convivir el taxi, el remise y las aplicaciones" sin perjudicarse.

Asimismo, el diputado sostuvo que "una postura tan radical" como la de la gremial, "tratando de mantener un monopolio", no es beneficiosa para nadie.

Sanguinetti también refutó que los trabajadores no hagan aportes a la Dirección General Impositiva (DGI) o al Banco de Previsión Social (BPS). "Por supuesto que aportan. Todos tienen sus empresas, todos está en regla y pagan sus tributos, como también lo hace el taxi", indicó.

"Entendemos que, sí, es un sector nuevo de actividad, pero yo creo que ya han pagado derecho de piso y han demostrado que este servicio vino para cambiar para bien", agregó el colorado.

El tema está siendo estudiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a partir de una exposición escrita por el diputado, que tomó como insumo los reclamos de choferes nucleados en organizaciones.