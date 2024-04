Diputado Viviano descartó haber participado en trama para identificar a víctimas de Penadés y pedirá reunión a fiscal Ghione

La fiscal dijo a Telemundo que no está investigando a ningún legislador por la trama diagramada por Penadés, sino que este es un planteo que hizo una de las defensas.

El diputado blanco Álvaro Viviano descartó "cualquier tipo de cercanía con la trama aberrante que montó y gestó" Gustavo Penadés para conocer el nombre de las víctimas que lo denunciaron por abuso sexual y así intentar exculparse de una causa que lo tiene en prisión preventiva.

En la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ratificó que Penadés seguirá recluido a la espera del juicio se menciona que aún se tiene que determinar la participación de "un legislador con fueros" en la trama que armó el entonces senador blanco. Según informaron el periodista Gabriel Pereyra y el medio Montevideo Portal, Viviano es ese legislador.

La fiscal Alicia Ghione dijo a Telemundo que no está investigando a ningún legislador por la trama diagramada por Penadés, sino que este es un planteo que hizo una de las defensas.

"No tengo la más mínima idea de por qué surge la versión (...). Nunca fui citado, nadie me llamó. No sé el origen ni el fundamento de la versión (periodística) de ayer. Si algo me siento lejos es de esta causa. Una causa aberrante, solo mencionarlo genera escalofríos, una actuación judicial muy seria y profesional. El solo hecho de pensar que una circunstancia de esto me mencione en alguna parte me preocupa", dijo Viviano este domingo a Telemundo.

En este camino, anunció que pedirá esta semana -posiblemente el martes, próximo día hábil- una reunión con la fiscal Ghione para conocer "si estas versiones periodísticas tienen asidero" y, en caso que "ella así lo entienda", ponerse "a su entera disposición".

Viviano pidió que esto "se esclarezca rápidamente". "No es para nada bonito que el nombre de uno ande circulando en la calle y en las redes sociales sometido al escarnio. Uno tiene familia y esto molesta, daña y perjudica", enfatizó.