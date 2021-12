Diputados aprobaron extender por seis meses la comisión investigadora sobre licencias sindicales de docentes de Secundaria

La moción se aprobó por 53 votos en 96; el Frente Amplio anunció que se va de la comisión.

Sobre las 16 horas de este martes la Cámara de Diputados aprobó extender por seis meses el trabajo de la comisión investigadora sobre las presuntas licencias irregulares concedidas por Secundaria a docentes sindicalizados.

La moción fue aprobada con 53 votos en 96 legisladores presentes.

Solo con el respaldo de los diputados de la coalición de gobierno, la comisión había resuelto proponer esta moción. Finalmente, en la sesión extraordinaria de la cámara la presentó el presidente de la investigadora, el diputado blanco Alfonso Lereté.

El legislador señaló que aún no han sido convocados 23 testigos que podrían ser relevantes para la causa, que fue investigada durante seis meses. En su intervención Lereté adelantó que presentaría 10 razones administrativas para dar lugar a la ampliación del trabajo de la comisión, además de dos argumentos políticos.

"Acá hubo un desinterés total de investigar", señaló Lereté. Según el diputado, uno de los puntos es que los tres diputados frenteamplistas de la comisión "no fueron leales" con el oficialismo y cambiaron una hoja de ruta planificada para 2022. "La ética no se compra en una farmacia, se va forjando a medida que el ser humano va creciendo e incorporando valores. Acá no hay ni valores ni ética", dijo Lereté.

El Frente Amplio rechazó el pedido de extender el período de actuación y desde el comienzo señaló que no había mérito para instalar la comisión.

La bancada del Frente Amplio consideró que los tiempos de la investigadora ya fueron los suficientes, como las pruebas y los testimonios aportados, y resolvió “no participar más en la comisión” investigadora.