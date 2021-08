Diputados aprobó en general la Rendición de Cuentas y este martes retoma la discusión del articulado

La Cámara de Representantes aprobó en general la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2020 en la madrugada de este martes, sobre las 3:58 horas. De los 97 diputados presentes en sala, 55 votaron el proyecto de ley. La sesión extraordinaria se retomará a las 13:00 de esta jornada, cuando los diputados se adentrarán en la discusión particular del articulado. El Frente Amplio no votó la ley en general, pero sí acompañará algunos artículos cuando se vote en sala. El diputado Gustavo Olmos dijo el viernes que la oposición respaldará dos tercios del articulado, pero precisó que muchos de ellos no suponen cambios sustantivos. La discusión en el pleno de la cámara comenzó este lunes, a la hora 10, luego de que el miércoles de la semana pasada la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se expidiera sobre el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

En las casi 18 horas de sesión los legisladores se centraron en un aspecto de la Rendición de Cuentas: si la tendencia al "gasto cero", como la calificó el presidente Luis Lacalle Pou, era sensible o no con la realidad social que atraviesa el país dada la coyuntura socioeconómica de la pandemia. El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, por ejemplo, dijo en rueda de prensa que esta es una "Rendición de Cuentas social" . "Tener control sobre el gasto, hacerlo más eficiente, genera también recursos. Porque cuando tú ahorrás, después disponés y lo redireccionás o lo redistribuís", defendió.

En cambio, sus pares del Frente Amplio denunciaron que el gobierno no busca ahorrar dinero sino recortar gasto. "El 2020 va a ser recordado como el año del ajuste, como el año del aumento de la pobreza, de los niños comiendo en ollas. No va a ser recordado por el gran ahorro del gobierno, ese que sale a camisetear por ahí. Por eso decimos que no es ahorro, es recorte", dijo la diputada Bettiana Díaz en un acto organizado por la oposición frente al Palacio Ejecutivo.