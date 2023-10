Diputados aprobó proyecto de Lustemberg sobre infancia y cabildante lo tildó de "fascista y comunista" y dijo que "desgrana la familia"

"Hoy el Uruguay no es viable si seguimos sin atender la situación de la infancia", dijo la legisladora frenteamplista.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría el proyecto de ley sobre infancias que impulsa hace años la frenteamplista Cristina Lustemberg y que ha generado apoyo también dentro de la coalición de gobierno, luego de reuniones con los partidos, las instituciones involucradas y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Fueron 76 los diputados que apoyaron la norma de los 86 presentes. "Estoy muy conforme. Integrantes de casi todo el sistema político legislaron en función de niños, niñas y adolescentes", valoró Lustemberg este jueves en rueda de prensa.

¿Qué implica esta norma? "Un ordenamiento del diseño de la políticas públicas para niños, niñas y adolescentes. Actualmente está fragmentado. Uruguay tiene que rediseñar el funcionamiento del Estado en función de este colectivo y sus familias que hoy tiene muchas vulneraciones", explicó.

La diputada detalló que actualmente hay "más de 500 programas que trabajan la infancia", pero no hay "un plan" y se "superponen rubros y faltan recursos para otros". No se trata de crear una nueva institución ni ministerio para centralizarlo, sino "ordenarlo", aclaró.

"Es hora que tengamos el coraje de ordenar toda la fragmentación que tenemos. Hoy el Uruguay no es viable si seguimos sin atender la situación de la infancia", enfatizó.

El punto en discusión refiere a que el proyecto se "garantiza derechos a las familias" y se habla de una "corresponsabilidad entre Estado y familia" en cuanto a niños y adolescentes. "Uruguay tiene 157.000 niños por debajo de la línea de pobreza. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay 30.000 niños en hogares de emergencia habitacional, piso de tierra, paredes de material de desecho y sin acceso a saneamiento. No puede ser solamente vinculado a las posibilidades económicas de la familia. El Estado tiene que ser garante de priorizar esto en su diseño presupuestal", enfatizó.

Consultada sobre las críticas de que el Estado no puede cumplir el rol de la familia, respondió: "La Constitución lo prevé. El Código de la Niñez y Adolescente también. El Estado tiene que garantizar derechos y tener corresponsabilidad con la familia. La familia es el núcleo inicial de protección de los niños. ¿Para qué está el Estado? Para garantizar derechos, acceso a la vivienda, a la educación", cerró.

El proyecto pasará a la Cámara de Senadores y, en caso de ser aprobado, tendrá su "desafío" en el Presupuesto 2025.

Críticas de Cabildo

Cabildo Abierto aún no analizó el proyecto de forma partidaria y este miércoles no votó en bloque. Sin embargo, la mayoría se opuso. Quien lleva la voz cantante en las críticas es el diputado Rodrigo Albernaz, que consideró una "bomba" este proyecto y no escatimó en calificativos para denigrar el proyecto de ley.

"Nuestra concepción hace honor a la visión plasmada en la Constitución de consagrar a la familia como centro y célula básica de la sociedad. Se habla de corresponsabilidad, darle poder al Estado en la familia. Si queremos más familia, hagamos políticas para promover la familia", comenzó Albernaz su diálogo con la prensa este jueves.

El diputado aseguró que el presupuesto para infancia y adolescente es "cada vez más amplio" pero "no va a bastar aunque se multiplique por diez" porque se está "desgranando la célula básica que es la familia".

"No se proponen soluciones. Simplemente se crea un aparato que entendemos claramente es maquiavélico, de control, de centralización. Una cosmovisión totalitaria, fascista, comunista. Se crea toda una estructura centralizada de poder que, si en la cúspide ponemos a un santo va a funcionar todo muy bien, pero ninguno de los que conozco, y menos en el sistema político, está en esa condición", declaró.

El proyecto, prosiguió, "aumenta las posibilidades de que se siga desgranando esta institución consagrada en la Constitución".

Según Albernaz, el Estado "tiene que estar en función de la familia y no tomar su lugar". "Promovamos el plan Familias Fuertes que está en el Ministerio de Salud Pública. Demos más presupuesto para mejorar la institución familiar. Atendamos las disfuncionalidad y daños colaterales que hemos tenido producto de esta filosofía que ha venido en estas ultimas décadas y que se mantiene en esta coalición, tal vez más tenue, donde en vez de promocionar la familia, se la sustituye", cerró.