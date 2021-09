Diputados del FA convocarán a Heber al Parlamento para que dé explicaciones sobre fuga del recluso Hugo Pereira

El delincuente se escapó del exComcar el 14 de agosto y fue recapturado en el bar Las Palmas, en 18 de Julio y Gaboto, a los 12 días.

La bancada de diputados del Frente Amplio convocará al Parlamento al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por las contradicciones en la información sobra la fuga del recluso Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar).

Además le trasladarán denuncias de abusos policiales y operativos en barrios periféricos de Montevideo.

"Uno tiene la percepción de que todos los días el ministro dice cosas diferentes sobre esta situación; uno no sabe si les están diciendo al ministro decir una cosa y lo están dejando en evidencia, o si por detrás hay otra situación", dijo el diputado Daniel Caggiani en rueda de prensa, este martes.

"Sin dudas lo importante aquí es conocer de primera mano, por parte del ministro y de las autoridades ministeriales esta situación, conocer una información oficial”, dijo.

En primera instancia, la versión del Ministerio del Interior fue que Pereira había escapado por la puerta del penal, vestido con uniforme policial. Después de haberlo recapturado, Heber dijo que el recluso había confesado que fugó por un tejido perimetral y que las autoridades habían constado alambre roto y ropa.

La vigilancia del perímetro de las cárceles está bajo la órbita del Ministerio de Defensa, que no confirmó esta versión. El ministro Javier García dijo, este lunes, que la cartera no contaba con "ningún elemento concluyente" que confirmara la versión del delincuente. Señaló que la investigación estaba en curso y que por tanto no correspondía sancionar a los militares que integraban la guardia.

Al día siguiente, Heber afirmó que la información que él había dado no era una versión oficial, sino datos que se desprendían de la investigación.

Los diputados opositores buscarán que el ministro del Interior despeje las dudas en torno al caso. “Creo que hay elementos que a nosotros no nos cierran, nos parecen muy confusos, y es importante que el ministro pueda echar luz", planteó Caggiani.

Pereira se fugó de la cárcel el 14 de agosto y fue recapturado en el bar Las Palmas, en 18 de Julio y Gaboto, a los 12 días.