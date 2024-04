Diputados de la coalición anunciaron un proyecto de ley para combatir las "deepfake" en campaña electoral

Apuntan a sancionar a quienes produzcan imágenes o audios "con sentido de engaño", mediante inteligencia artificial.

Diputados de la coalición oficialista anunciaron un proyecto de ley para combatir las "deepfake" (fake news) en campaña electoral.

La intención es penar el mal uso de la inteligencia artificial en campaña electoral. "Si es una sátira en forma evidente, no va a ser conducta delictiva; si identifica en la falsificación que está hecha con inteligencia artificial, no va a ser una conducta delictiva; pero si no lo hace, y termina engañando a la ciudadanía, va a tener la sanción penal que, entiendo, corresponde", explicó el diputado nacionalista Rodrigo Goñi.

El proyecto anunciado establece pena de seis meses a dos años de penitenciaría, según adelantó. Apuntará a imágenes o audios generados "con sentido de engaño", que imitan la apariencia o sonido de una persona.

"Básicamente se prohíbe toda falsificación en relación a un candidato político, en campaña electoral, haciéndole decir o hacer cosas que no ha dicho o no ha hecho", apuntó.

El diputado consideró que las "deepfake" son actualmente el "principal elemento de campaña sucia en el mundo".

El proyecto de ley es impulsado por los diputados Rodrigo Goñi, del Partido Nacional; Felipe Schipani, del Partido Colorado; y Sebastián Cal, de Cabildo Abierto.

"Habíamos esperado al Frente Amplio, nos había pedido 20 días para acompañar el proyecto, nos acaba de decir que ‘no’, realmente es inconcebible, incomprensible", subrayó.