Diputados del Partido Nacional propondrán que actuaciones de comisión investigadora de Turismo sean secretas

El legislador esgrimió que la ley habilita que se mantengan en reserva y que eso aseguraría una mayor presencia de invitados a la Comisión.

Este viernes el diputado blanco Juan Martín Rodríguez confirmó a Telemundo que legisladores del Partido Nacional propondrán que se declaren secretas las actuaciones de la comisión investigadora sobre la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo, y que también pondrá la lupa en el funcionamiento de la cartera durante los gobiernos del Frente Amplio.

Rodríguez dijo que se trata de "una posibilidad legal que la normativa vigente atribuye a las comisiones en su accionar", de poder "declarar total o parcialmente secretas o reservadas sus actuaciones". Agregó que "hay antecedentes" como "el de la regasificadora y el de espionaje militar en democracia, donde la mayoría parlamentaria, en ese momento el Frente Amplio, entendió que había que declarar en un caso total y en otro parcial reservadas sus actuaciones".

El representante del Partido Nacional indicó que una de las razones por las que lo consideran necesario es asegurar la presencia de mayor cantidad de invitados a la comisión investigadora, ya que las personas "no están obligadas" a dar su testimonio, porque "la ley no las obliga".

"Si para que esa persona o esa entidad concurra, comparezca a la comisión, debe ser declarada secreta, lo vamos a hacer o sugerir. Si la consecuencia de no declarar secreta es que esa persona o esa entidad no comparezca, no cumplimos con el objetivo de la comisión que es investigar", afirmó.

Además, Rodríguez consideró que "se hará a efectos de no empañar la investigación". "A nosotros nos va a tocar representar al Partido Nacional en la misma y vamos a procurar y defender que se cuide y se actúe de acuerdo a la ley y el reglamento en todo su trabajo. No vamos a permitir el circo político por parte de ningún legislador, sea del gobierno o de la oposición, para que la comisión cumpla con el rol constitucional que se le establece", expresó.

"La tranquilidad que nos tiene que mover a todos los integrantes del gobierno y de la oposición es que tanto unos como otros estamos convencidos de la necesidad de investigar y de aclarar los hechos que fueron denunciados", afirmó el representante del Partido Nacional.