Diputados: Galán acusó de “destrato y violencia” a Zubía y Lereté; oficialismo dijo que no hubo maltrato

Sobre las 17 horas de este martes la Cámara de Diputados votó en contra a la moción de violación de fueros de Lereté y Zubía, que fue presentada por la legisladora Galán.

En la sesión ordinaria de este martes la diputada del Frente Amplio Lilián Galán presentó una moción de orden para denunciar una violación de fueros por parte de los diputados Adolfo Lereté y Gustavo Zubía, del Partido Nacional y Partido Colorado respectivamente, en la comisión que investiga las faltas irregulares por parte de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza de Secundaria entre 2015 y 2019.

"Quiero dejar constancia que desde el inicio me vi sometida, reiteradas veces, a destratos, comentarios y actitudes discriminatorias basadas en género, agresiones verbales, menoscabando mi lugar como legisladora, como vicepresidente de la comisión y como mujer", afirmó Galán en el Parlamento en la sesión.

"Ayer, en esa comisión, los agravios llegaron a un punto que no estoy dispuesta a seguir tolerando. Se me acusó de esconder información, de deshonestidad intelectual y falta de sentido común, recayendo por ser una mujer y una mujer política", agregó la diputada. Hubo "hostigamiento permanente, epítetos que no corresponden y amenazas de presentar moción de censura al Frente Amplio", indicó Galán.

El resultado de la votación de la moción en la Cámara de Diputados fue negativo. Hubo 41 votos a favor en 93 presentes.

Al llegar el momento de fundamentar los votos, la primera que tuvo la palabra fue la diputada del Partido Nacional Carmen Tort. "Nosotros integramos esta comisión, por lo tanto somos testigos oculares de lo que allí ocurre. Nos da la sensación de que estuvimos en otra comisión. El manejo del presidente de la comisión en todo momento ha sido ecuánime y acorde a lo que debe ser", dijo en referencia a Lereté.

"Soy mujer y defensora de nuestros derechos en un ámbito que es sabido que los hombres han llevado la delantera. Aun así creo que no podemos considerar que cada vez que se hace un reclamo se nos esta atacando porque es una cuestión de género", agregó Tort.

El diputado Zubía, uno de los acusados, indicó que "el trato a la diputada fue absolutamente correcto por parte del presidente" y que "en ningún momento se le faltó el respeto".