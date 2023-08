Diputados no apoyó propuesta de Heber de aumentar pena mínima a homicidas intencionales; "tenemos revancha en el Senado", dijo el ministro

La norma actualmente prevé una mínima de dos años de prisión y el gobierno propuso en la Rendición de Cuentas llevarla a cuatro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó este viernes que su propuesta de aumentar las penas mínimas para el delito de homicidio intencional no contó con el apoyo necesario en la Cámara de Diputados.

La norma actualmente prevé una mínima de dos años de prisión y el gobierno propuso en la Rendición de Cuentas llevarla a cuatro.

"No tuvimos suerte con levantar el piso del homicidio intencional. No nos parece que alguien que mata con intención este mínimo de dos años. Cuatro año era lo que habíamos acordado para no lesionar el instituto del juicio abreviado, pero no entendieron así en la Cámara de Diputados. Tenemos la revancha en el Senado para tratar de explicar", dijo a la prensa este viernes.

Sí se aumentó le pena máxima, que se llevó a 18 años. "No era lo que buscábamos, buscábamos levantar el piso, la mínima", lamentó Heber.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez reconoció que los blancos "no fueron suficientemente convincentes" en Diputados y explicó el vínculo del aumento de la máxima con el espíritu de la norma a la que aspiraba Heber: "Si bien no se cumple el objetivo completo de la modificación que pretendía el Ministerio del Interior, al elevarse la máxima el rango para el cual el fiscal procede a negociar (…) la pena en un eventual proceso abreviado, se amplía".

"Es muy probable que producto de esta modificación ese promedio se eleve entorno a los nueve o diez años", dijo el representante. Actualmente está en siete, detalló.