Diputados rechazó el planteo del nacionalista Pablo Iturralde que impulsaba un juicio político contra el senador De León

Desde el Frente Amplio recordaron que la justicia archivó las denuncias contra De León.

Pablo Iturralde impulsaba un juicio político contra el senador Leonardo De León por su gestión al frente de ALUR cuando presidía esa empresa de Ancap. También por el uso que hizo De León de una tarjeta corporativa para compras personales pero no pasó por la Justicia porque se entiende que ALUR es una empresa privada.

“Esto no tiene nada que ver con la decisión de la Justicia. En este caso hay un claro delito de peculado. No lo digo yo, lo dice la Junta de Transparencia y Ética Pública. No lo digo yo, lo dice el fiscal que en ningún momento reniega del hecho que hay un delito. Hay otras razones por las cuales no solicita el procesamiento, pero en este caso en forma clara y contundente hay un uso indiscriminado de recursos, aproximadamente 30 mil dólares de viáticos, 30 mil dólares más que se gastan en tarjetas”, dijo Iturralde.

“Estamos ante una situación donde la justicia ha fallado, ha archivado el caso. Por lo tanto no hay delito y tampoco existe una violación de la Constitución. Nos parece que es un elemento contundente para archivar la propuesta de denuncia por parte del diputado Iturralde”, dijo Pablo González.