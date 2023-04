Diputados trata este martes proyecto de tenencia compartida con votos "casi empatados" y el sector Ciudadanos en el centro de la escena

"No se va a imponer disciplina partidaria", adelantó el diputado Ope Pasquet.

El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza -también denominado "tenencia compartida"- será sometido a votación este martes en el plenario de la Cámara de Diputados y aún no se sabe si estarán los votos para su aprobación.

Es que hay un sector de la coalición de gobierno que no definió si se pronunciará de forma unánime y hoy los votos están "casi empatados", en palabras de la diputada colorada María Eugenia Roselló.

Los partidos Nacional y Cabildo Abierto respaldarán el proyecto del ley que ya cuenta con media sanción del Senado. También se espera que lo hagan los cinco legisladores de los sectores colorados Batllistas y Tercera Vía (Gustavo Zubía). Con esos votos se llega a 48 diputados, a falta de que se defina qué hará el sector Ciudadanos del Partido Colorado, que tiene ocho representantes en la Cámara Baja.

El diputado Ope Pasquet informó a Telemundo que el sector se reunirá este lunes por la tarde para definir si hay una posición compartida o "cada uno vota lo que quiera".

"No se va a imponer disciplina partidaria", adelantó, y añadió que él se apresta a apoyar la normativa. Además, estimó que se podría pedir una prórroga en la votación en caso que el sector no tome una decisión este lunes.

"El proyecto respeta lo fundamental. La brújula está en el interior superior del niño. El resto es instrumental respecto a esto y está dicho así", valoró, y ejemplificó: "En caso de discrepancia entre los padres resuelve el juez en función de las circunstancias del caso concreto". "La redacción puede mejorarse para que quede más claro", matizó.

Roselló, por el contrario, no apoyará el proyecto y lamentó que hubo "descortesía parlamentaria" durante el tratamiento por parte de legisladores de la coalición.

"En setiembre le mandamos mensaje a Rodrigo Goñi (Partido Nacional) para generar una comisión bicameral informal con los legisladores de la coalición para tratar de ver las modificaciones. No tuve respuesta. Entró a la comisión, no hubo diálogo y no se permitió hacer modificaciones. Es el mismo proyecto del Senado", criticó.

La diputada aseguró que la norma tal cual está "no soluciona el problema de fondo" y generaría un "gran retroceso en las garantías de los niños, niñas y adolescentes".

"No da solución real al problema que tanto se está diciendo que es cuando hay denuncias maliciosas y se obstruye vínculos entre un padre y sus hijos", cuestionó.