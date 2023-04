Diputados votará en mayo el proyecto de ley que busca que no se pueda prohibir la tenencia de mascotas en los edificios

“Esto va a dar ayuda a quienes plantearon que quieren tener animales de compañía y no lo pueden hacer”, dijo en rueda de prensa el diputado colorado Juan Moreno.

El proyecto de ley para que no se pueda prohibir la tenencia de mascotas en los edificios se votará el mes que viene en Diputados.

Si bien esa prohibición es inconstitucional, está establecida en muchos reglamentos de viviendas de propiedad horizontal.

La Ley 18.471 del año 2009 y su reglamentación específica para perros y gatos estableció que los animales no son sujetos de derecho. Se los considera como bienes de propiedad privada y no se podría prohibir la tenencia.

Sin embargo, muchos edificios lo siguen prohibiendo. Un proyecto de ley, que declara nulas las resoluciones de copropietarios y reglamentos de copropiedad, que impidan tener mascotas, se votará en mayo en el plenario de Diputados.

“Esto regula una situación en la que hay muchos personas, incluso con patologías, como no videntes o con Autismo, donde el animal de compañía necesita estar presente… y la persona no puede porque esos reglamentos de co-propiedad antiguos no logran ser modificados porque no llegan a los quórum mínimos para reformarlos en las asamblea”, dijo en rueda de prensa el diputado colorado Juan Moreno.

“Esto va a dar ayuda a quienes plantearon que quieren tener animales de compañía y no lo pueden hacer”, agregó el legislador.