Director de Ancap dijo que no denunciaron a De León porque no cambiaría el dictamen del fiscal

Ignacio Berti respondió al pedido de Pablo Iturralde, que pidió explicaciones sobre por qué Ancap no presentó denuncia penal contra el ex presidente de ALUR.

El director de ANCAP, Ignacio Berti, aseguró que no era necesario que la empresa presentara una nueva denuncia contra el ex presidente de Alur, Leonardo de León, por el uso de las tarjetas corporativas. Explicó que el fiscal ya se había pronunciado a partir de una denuncia anterior, presentada por el Partido Independiente, y había concluido que no revestía calidad de funcionario público, por lo que no configuraba delito de apropiación indebida; ni tampoco determina delitos por responsabilidad particular. Señaló que para esa instancia ANCAP y Alur aportó toda la documentación necesaria, y no había nuevos elementos para presentar una nueva denuncia.

“Concluimos que aún en el caso de formulada tal presentación no lograría mover un ápice la decisión del fiscal. Aún cuando ALUR hiciera una denuncia redundante el fiscal no variaría su dictamen, al menos que deshiciera el que ya había realizado”, dijo Ignacio Berti en Telemundo.