Director de BPS cuestionó que en el aumento de las jubilaciones de enero se descuente el adelanto otorgado en agosto

Ferrari advirtió que eso impide el crecimiento de las franjas más bajas.

El director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de jubilados y pensionistas, Ariel Ferrari, cuestionó que en el aumento de las jubilaciones que se da en enero se descuente el adelanto otorgado en agosto.

En febrero, el pago de las jubilaciones correspondiente a enero tendrá un 8,39% de incremento provisorio, a la espera del ajuste correspondiente a diciembre.

"En marzo se sabrá cuánto fue el índice medio de diciembre y ahí se redondeará el aumento total del año", comentó Ferrari a Telemundo.

Consultado sobre si el incremento es para todos los jubilados, el director indicó que "lamentablemente no".

"Hay 160.000 jubilados que cobran la jubilación mínima que tuvieron adelanto del 3% en julio y ahora a lo que cobraron en diciembre no se le aplica el 8,39%, sino que se aplica el 5,23% porque ese adelanto no es como se hacía hasta el 2019, donde no se descontaba y permitía que crecieran más los que ganan menos", apuntó.

Con la jubilación mínima en $17.318, el 3% son cerca de $500, explicó Ferrari.