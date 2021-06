Director de UTE respondió a Sendic sobre auditoría en Gas Sayago: “Si es piano o es PIANC, son US$ 110, es lo menor”

“Es lógico que la estrategia sea matar al mensajero en lugar de hablar del fondo del asunto”, dijo Felipe Algorta, director de UTE.

El director de UTE Felipe Algorta respondió este lunes al exvicepresidente Raul Sendic, que en declaraciones a Radio Sarandí tildó de “poco serio” el resultado de la auditoría sobre Gas Sayago.

Entre otros puntos, Sendic dijo que le llamaba la atención que figurara el rubro de "clases de piano" y por eso lo buscó. Según dijo, esto es un error del informe: en verdad alude a una membresía en "PIANC", que es la sigla en inglés de la Asociación Mundial de Infraestructura de Transporte Acuático.

“Lo que me doy cuenta es que pagaron US$ 300.000 por una auditoría, el auditor les dice que no están los informes y los informes están, el auditor confunde clases de piano con una membresía internacional al auditor del manejo de instalaciones portuarias”, dijo el exvicepresidente de la República.

En diálogo con el programa Esta Boca es Mía, Algorta le restó importancia al presunto error en la auditoría: "Si es piano o PIANC, son US$ 110 dólares. Es parte del capítulo 13. Es lo menor. Obviamente es lo más llamativo, pero no es lo más importante".

“En todo caso el error no está en la auditoría, sino en los estados contables de Gas Sayago, habría que empezar a revisar todo lo que dicen los estados contables”, agregó el jerarca, y planteó que “es lógico que la estrategia sea matar al mensajero en lugar de hablar del fondo del asunto”.